高虹安大唱「綠畜塔綠班」惹議　臉書「月經文」遭灌爆

▲高虹安以「塔綠班」、「綠畜」等歌詞嘲諷民進黨政府及其支持者。（圖／翻攝自朱學恆YouTube）

記者呂晏慈／台北報導

名嘴朱學恒19日在YouTube頻道上傳一段影片，內容是由他邀請民眾黨立委高虹安和資深媒體人黃暐瀚一起合作獻唱譏諷民進黨支持者的「塔綠班之歌」，由於歌詞中出現「綠畜」、「塔綠班」字眼，引發爭議。高虹安22日在臉書發表一篇關於月經貧窮的文章，也遭大批網友留言灌爆，批評「和你立場不一樣就要唱歌嘲諷」、「不敢恭維你的水準」，但也有支持者貼出影片連結力挺。

朱學恒日前製作譏諷民進黨支持者的「塔綠班之歌」，歌曲使用綠油精廣告歌的旋律，歌詞寫道「塔綠班、塔綠班，綠畜生氣有夠讚，大家都在嘲笑你們塔綠班，你看看你塔綠班」，邀請高虹安、黃暐瀚獻聲，引發批評。

高虹安昨天透過臉書表達，已提案將衛生棉、衛生棉條、衛生棉墊、月經量杯、布衛生棉、月經內褲及生理褲等生理用品，明列為免徵營業稅之項目，希望透過提案呼應團體倡議，能夠引起政府對月經貧窮現象的重視。每個月購買生理用品的額外支出，不應因為生理性別而加重，這樣的額外支出不只是性別問題，更是許多家有女性成員的家庭所必須負擔的經濟問題，值得全民一起重視。

不過，高虹安該篇臉書文章卻遭大批網友留言洗版，單日內超過2千則留言，有人批評「附和網紅的無理編曲跟著唱，完全跟平常經營的知識形象差十萬八千里」、「原來和你立場不一樣就要唱歌嘲諷」、「為了衝聲量不該將政治傾向不同支持綠營的人都罵成綠蓄吧」，但也有支持者表達贊同，在留言區貼出該影片連結。

另對於近期網友以「塔綠班」嘲諷民進黨政府，網路論壇PTT充斥嘲諷穆斯林的言論，台灣伊斯蘭協會日前透過聲明表示，台灣這些看得到的謾罵不可怕，他們就像一杯毒藥，遠離就好；可怕的是國際上許多英文網站以伊斯蘭為名所散布之似是而非的言論，就像滴了幾滴毒藥的果汁，讓人不自覺中毒。協會最後也說：「祝福那些謾罵伊斯蘭和嘲笑穆斯林的人，願你們的心靈早日得到平靜。」

▲台灣民眾黨立委高虹安。（資料照／記者林敬旻攝）