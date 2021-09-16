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社會 社會焦點 保障人權

住防疫旅館到大廳打電話10萬噴飛　遲不繳納機車遭吊扣

▲義務人名下機車被屏東分署人員強制拖吊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲義務人名下機車被屏東分署人員強制拖吊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

女子在疫期警戒期間，於旅館內群聚吸毒，遭開罰30萬元，卻遲不繳納，法務部執行署屏東分署人員上門強制執行，愛女心切媽媽聞訊，先匯款繳納部分罰款，並允諾會聯絡女兒處理剩餘罰款。另有義務人住進防疫旅館期間，未遵守防疫規定，到大廳打了一通電話被開罰10萬元，未繳交罰款，機車被吊扣。

▲義務人名下機車被屏東分署人員強制拖吊 。（圖／記者陳崑福翻攝）

法務部行政執行署屏東分署於今(16)日配合全國13分署「強力執行滯欠防疫案件罰鍰專案」，在屏東市、高樹、九如、鹽埔、里港等地兵分多路，至義務人住居處所現場查訪執行。

其中，有1義務人入住防疫旅館期間到大廳打一通電話被罰10萬元，執行人員今天至其住處查封拖吊他名下一台機車；另有義務人於三級警戒期間在旅館群聚吸毒遭裁罰30萬元遲未繳納，義務人母親見執行人員到來，瞭解原委後，愛女心切立刻至郵局匯款繳納部分款項，並允諾會聯絡女兒處理剩餘罰款。

屏東分署表示，今天執行案件，有義務人是因為在超商、校園或路邊未戴口罩遭裁罰3,000元，也有義務人是擅離檢疫處所，或友人進入防疫旅館拜訪，或因為未繳入住集中檢疫費用，經各縣市政府移送執行。該分署執行時，除扣押義務人存款及薪水外，並對於部分義務人限制出境，14名義務人中總計有8人因此繳款，其中5人案件已全部繳清。

屏東分署新到任的楊碧瑛分署長日前親自拜訪屏東縣政府衛生局施丞貴局長，雙方達成共識，防疫案件除迅速裁罰外，屏東分署也會加強執行。

為落實政府防疫政策，守護國人健康，屏東分署提醒違反防疫裁罰及滯納檢疫費用未繳納者，分署可扣押存款、薪水，查封汽機車與不動產，如義務人確實有經濟上困難無法一次繳清，可向分署申請分期繳納，義務人接到分署通知未到場說明者，分署可限制出境或向法院聲請拘提，如有脫產情事分署可向法院聲請管收。中秋佳節將屆，返鄉人潮南來北往，易造成防疫缺口，希望民眾遵守各項防疫規定，不然荷包失血得不償失，如果造成防疫破口，全民損失將更嚴重。

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