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社會 社會焦點 保障人權

幼犬被抱走不還！他嗆用命來賠　手機遙控6煞5分鐘打死人

▲▼球棒,棍棒,謀殺,家暴。（示意圖／Pixabay）
▲龔男因抱走蔡男的幼犬起衝突，遭酒瓶、鐮刀及木棍打死。（示意圖／Pixabay）

記者洪靖宜／高雄報導

蔡姓男子因龔姓男子拒還幼犬，雙方先在臉書上爆發激烈口角，龔男不滿跑到蔡男常去的鴿舍工寮想討公道，不料他撂人來還以手機遙控下令喊「打」後，3名成年友人和3名未成年少年，涉嫌分持鐮刀、酒瓶等兇器，5分鐘內圍毆龔致死，蔡等4人被高雄高分院依重傷害致死等罪，分別判處6年6月至10年不等有期徒刑。

據判決書指出，蔡姓男子前年3月期間，因不滿龔姓男子擅自抱走他飼養的幼犬，雙方在臉書爆發激烈口角，10日中午12點5分，龔接獲蔡傳來的訊息，寫下：「沒要緊，你繼續給我置遐裝空裝傻，齁，是誰叫你給恁爸抓狗？！」、「你尚好是用你這條命來賠這隻狗仔！」，龔男憤而騎車到高雄林園區一處鴿舍工寮，想找蔡理論。

龔抵達現場後，蔡剛好不在，2人先以視訊互嗆後，龔男怒嗆：「出來打架！有種拿槍把我打死，我是英雄沒在怕的啦！」，蔡男則打電話撂來李男、楊男，其中一名少年則是找來蔣男和2名未成年少年前來助陣，並由蔡用手機下令喊「打」，李姓等6人涉嫌分持現場的鐮刀、酒瓶、木棍等物，用力揮打、亂砍持續4、5分鐘。

龔姓男子因頭部、身體及四肢等處受重創倒地後，李等人發現發現事態不對，才通報119送醫，但龔男最後還是在隔月因傷重死亡。

▲▼高雄高等法院。（圖／記者吳世龍攝）

▲高分院改依重傷害致死罪判決。（圖／記者吳世龍攝）

高雄地院認為他們對龔男圍攻行兇時，不僅攻勢密集且手段兇殘，依殺人未遂罪，判處4名成年人8年到14年不等有期徒刑，經蔡等人上訴高雄高分院後，合議庭法官認為蔡男等人沒有殺人犯意，蔡男改依重傷害罪判6年6個月；而其他3人則改判重傷害致死罪，李男被判10年、蔣男8年、楊男8年6個月有期徒刑，可上訴。至於林姓少年等3人，由高雄少家法院審理中。

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