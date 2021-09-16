全球僅2處有！他暗夜躲溪下盜採「北投石」　超驚人市值意外曝光

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區擁有全球珍貴稀有的礦石「北投石」，因成分為稀有放射性溫泉礦物而禁採。識貨的陳姓男子竟在15日深夜躲在北投溪下敲打，並打算將25.9公斤「北投石」打包帶走，警方獲報立即前往壓制並逮捕，由於該竊取現場為北投石自然保留區範圍，全案依竊盜罪及違反文化資產保存法移送士林地檢署偵辦。

▲陳嫌趁深夜到北市北投區盜採稀有放射性溫泉礦物的北投石約25.9公斤。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投警方指出，15日凌晨1時30分許有民眾到光明派出所報案，步行經過光明路258號斜對面木棧橋時，聽見下方的北投溪有叮噹敲打聲響，警方不敢輕忽立刻派遣巡邏警力前往察看，沒想到竟看到1名身穿黑色上衣陳姓男就在溪中將敲下的石頭裝進橘色手提袋中正準備從溪床上岸。

▼陳嫌躲在北投溪下盜採北投石 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方立刻上前壓制並逮捕他，當場起獲成分為稀有放射性溫泉礦物的北投石約25.9公斤，並查扣作案用的鐵鎚1把與5支鋼鑿等工具。由於案情特殊，警方也趕緊通知公園路燈管理處派員協助偵辦，初步了解該石頭竊取現場屬北投石自然保留區範圍，是禁止一般民眾任意開鑿竊取。

▼60歲的陳姓男子趁深夜到北投溪下偷盜採珍貴的北投石 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

光明派出所所長蔡驩耀表示，無業陳嫌（60歲）不僅是在地人甚至有毒品前科，落網後向警方供稱，要將鑿下來的北投石拿來自己用及送親友。根據網路上北投石價格1公克約為新台幣50到100元，陳嫌所盜採25.9公斤的北投石市價約為129萬餘元起，訊後依刑法竊盜罪及違反文化資產保存法移送士林地方地檢署偵辦。

相當珍貴的北投石，具有放射性元素溫泉礦物，全球僅有在北投溫泉及日本秋田縣玉川溫泉被發現，而在日本還被文部省指定為「特別天然記念物」；台灣則指定為「自然文化景觀」。



北投分局呼籲，北投石不僅為稀有礦石且禁採，違者即觸犯《文化資產保存法》，可處6個月以上，5年以下有期徒刑、得併科新台幣二千萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。

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