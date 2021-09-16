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最快「周日有颱風」　最新路徑曝光！中秋4天連假天氣出爐

記者李宜秦／台北報導

今日各地天氣炎熱，下午要注意午後雷陣雨。中央氣象局表示，今天山區、接近山區平地都可能發生午後雷雨，明後兩日降雨範圍則擴大至西半部、宜蘭、花東山區，而下周起大氣環境適合颱風生成，可能會有熱帶系統發展，不過目前看來將行經南海，對台尚無影響。

▲▼海上有熱帶系統發展中，有機會生成颱風。（圖／氣象局）

▲海上有熱帶系統發展中，有機會生成颱風。（圖／氣象局）

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氣象專家彭啟明表示，在菲律賓東方及南海的海面上仍有熱帶雲簇發展，也有低壓發展趨勢，預期在周日或到下周假期期間有颱風成長可能，但以目前高壓的位置及趨勢，縱使連假期間有颱風，對台灣也沒有直接影響。

中央氣象局課長林秉煜表示，輕度颱風璨樹目前位於東海，將持續往東接近日本，雖然颱風已遠離台灣，但颱風往西南延伸的雲系仍會對台造成影響，搭配海陸風輻合，因此昨日與今日清晨西半部出現零星降雨，明日清晨仍有類似降雨情形，不過上午就會緩和。

▲▼海上有熱帶系統發展中，有機會生成颱風。（圖／氣象局）

▲今日各地山區將有午後雷雨。（圖／氣象局）

未來一周各地天氣炎熱，高溫32到34度，北部35度、中部36度，今日彰化、南投、雲林注意局部高溫。中午過後各地山區、接近山區平地容易有午後雷陣雨，可能出現局部大雨。

明後兩天午後雷雨範圍增大，西半部、宜蘭、花東山區都有雨，且可能出現局部大雨。周日至下周三隨著太平洋高壓增強，午後降雨範圍縮小，各地山區、中南部可能降雨。受到東南風影響，下周二、三台東有局部降雨。

林秉煜指出，下周到本月底南海到菲律賓東邊海面的環境都適合熱帶系統發展，預計這期間都可能有颱風，目前海上已有熱帶系統發展中，不過目前看來行經南海機會高，不會影響台灣。中秋連假期間天氣穩定，午後對流消散後就有機會看到完整滿月。

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