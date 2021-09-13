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社會 社會焦點 保障人權

找到了！張雁名愛車遭撞　21歲駕駛「沒報案原因」有點瞎

▲張雁名的車子在停車場被撞凹。（圖／翻攝自臉書／張雁名Enson）

▲張雁名的車子在停車場被撞凹。（圖／翻攝自臉書／張雁名Enson）

記者洪靖宜／高雄報導

藝人張雁名近期暫居高雄拍攝新戲，為了方便，在當地戶外停車場暫時租用一個停車位，用來安放車子一個月。沒想到隔了8天準備要去開車時，竟發現車尾被人撞毀，整片玻璃也碎裂，他氣得馬上報警處理，經警方調閱監視器後終於找到這名21歲的駕駛。

▲藝人張雁名車遭撞，警方調到監視器畫面 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲張雁名車遭撞，警方調到監視器畫面 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

張雁名10日於臉書氣憤表示，他從9月2日開始在高雄中華新光停車場租用停車位，這段時間因為沒有用到車，就一直停放在停車場內。沒想到準備開車時，才發現車尾竟然被撞凹，玻璃也整片碎裂掉落，但肇事者完全沒有負起責任，就這樣默默逃逸。

▲張雁名的車子在停車場被撞凹。（圖／翻攝自臉書／張雁名Enson）

▲張雁名的車子在停車場被撞凹。（圖／翻攝自臉書／張雁名Enson）

警方獲報後依規定照相留存登記，由於停放汽車時間長達10天，員警終於在11日調到撞擊畫面，監視器畫面可見，4日18時32分有一台小貨車倒車時撞上張雁名的車，撞到車子後駕駛先開到旁邊停了5秒後，也沒下車查看，就直接開走，警方聯繫上車主為21歲的簡姓員工所駕駛，簡男到案承認知道自己當天確實有撞上一台自小客車，但當下沒有報案隨即離開現場，他聲稱過去看過案例，以為在私人停車場內不是道路、無法請警方處理才沒報警，但有留下字條。

找到後駕駛後，張雁名也在臉書向粉絲報告：「現在已找到肇事者了，謝謝大家的關心，這次也謝謝記者朋友們，高雄警方，我的經紀公司，還有粉絲們的暖心，後續調查就交由警方和保險公司處理了，繼續專心拍戲，加油」。

時間對我們來說完全沒用！

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