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快訊／苗栗縣通霄鎮公所涉貪600萬　鎮長陳漢志等3人晚間羈押禁見

▲苗栗縣通霄鎮長陳漢志等3人，因收賄600萬元，經法院審理後，晚間10時裁定被告3人均羈押禁見 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲苗栗縣通霄鎮長陳漢志等3人被裁定羈押禁見 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮公所，疑似爆發處理太陽能光電業者申裝太陽能光電專區案收受回扣案，苗栗地檢署14日上午指揮法務部調查局苗栗縣調查站人員，前往通霄鎮公所搜查，查扣多項文書資料，經審理後，收受不法所得粗估已逾新台幣600萬元，鎮長陳漢志等3人犯罪嫌疑重大，晚間10時裁定被告3人均羈押禁見。

苗栗地方法院表示，專案小組歷經2年縝密蒐證後，見時機成熟，於14日由本署檢察官石東超帶同姜永浩、廖倪凰、簡泰宇、楊景琇、陳昭銘、徐一修、張智玲、呂宜臻、邱舒虹、蔡明峰、曾亭瑋等11名檢察官及檢察事務官採取團隊辦案方式，動員調查局各單位調查人員89名，搜索通霄鎮長辦公室、陳漢志服務處及相關處所共25處，並調取相關檔卷，約談、傳訊被告及證人共計24人。

經訊問後，認被告陳漢志等3人均涉犯貪污治罪條例，經辦公用工程收取回扣、違背職務上行為收受賄賂、收受賄賂等罪嫌，相關不法所得粗估已逾新台幣600萬元；涉嫌行賄廠商之對公務員職務上行為交付賄賂罪嫌，3人均犯罪嫌疑重大。

法院因此認定，所涉罪名屬重罪，並有相當理由認為3人有湮滅證據及勾串共犯及相關證人之虞，有羈押之原因及必要，當庭逮捕向臺灣苗栗地方法院聲請羈押，經該院審理後，於今日晚間10時裁定被告3人均羈押禁見，本署將持續擴大深入追查，以釐清全案案情。

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