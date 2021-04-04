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中國兵器前董座尹家緒遭查　曾自爆「主動寫信要求提前退休」

▲▼中國兵器集團原董事長尹家緒遭å查。（圖／翻攝中國兵器集團）

▲中國兵器工業集團原董事長尹家緒遭查。（圖／翻攝中國兵器集團）

記者曾俊豪／綜合報導

大陸中央紀委國家監委網站今（4日）發佈消息，中國兵器工業集團有限公司原黨組書記、董事長尹家緒涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委紀律審查和監察調查。據陸媒報導。隱家緒原本可在該該職位做到退休，但先前卻「主動給領導寫信，要求提前退休。」

《澎湃》報導，尹家緒，男，漢族，1956年4月出生，重慶人，1984年6月加入中國共產黨，1976年12月參加工作，重慶大學管理科學與工程專業畢業，博士研究生學歷，研究員級高級工程師，高級經濟師。

官方簡歷顯示，尹家緒曾擔任中國兵器裝備集團公司副總經理、黨組副書記、中國南方工業汽車股份有限公司總裁、長安汽車（集團）公司董事長，中國兵器裝備集團公司副總經理、黨組副書記、中國南方工業汽車股份有限公司總裁，中國兵器裝備集團公司副總經理、黨組副書記、中國長安汽車集團股份有限公司副董事長等。

▲▼中國兵器集團原董事長尹家緒遭查。（圖／翻攝中國兵器集團）

▲中國兵器工業集團產品多元。（圖／翻攝中國兵器集團）

報導提到，尹家緒在2010年擔任中國兵器工業集團公司黨組書記、副總經理，2013年至2018年任中國兵器工業集團公司黨組書記、董事長。1956年4月出生的他，原本可在該職位做到65歲才屆齡退休，但據其本人說，「是我主動給領導寫信，要求提前退休。」

另，報導提到，尹家緒落馬前，今年北京當局「打虎」已有遼寧省政協原副主席李文喜，甘肅省委常委、常務副省長宋亮，貴州省政協原主席王富玉，山東省人大常委會原副主任張新起，原中央防範和處理邪教問題領導小組辦公室副主任彭波等5名部級領導幹部通報被查。

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