殺人假釋2年多開小黃　乘客踹他椅慘遭「狠刺頭頸」！運將羈押禁見

▲李姓男子殺人假釋後開計程車維生，卻在毆打乘客後，又於本案刺傷廖男頭頸，台北地院裁定羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

李姓男子於2006年9月犯下殺人罪，入獄服刑至2019年5月假釋後，以開計程車維生，卻在同年12月間徒手毆打乘客，更在2021年4月間，不滿廖姓乘客酒醉口氣不佳，持螺絲起子猛刺對方頭頸，待對方倒地後再出腳攻擊，檢方18日依殺人未遂罪，求處無期徒刑，北院裁定李男羈押禁見。

李姓運將表示，案發當日他接到無線電，到新北新店安寧街口搭載廖姓男子時，以「溫柔」口氣問對方要去哪，不料對方竟狠嗆「柴埕路啦！叫你直直走！（台語）」，並從後腳踹駕駛座，他緊張下抄起修車用的螺絲起子，要求對方下車卻先挨了一拳，2人即爆發肢體衝突，但他不是故意要刺對方頭頸，認為自己是防衛過當，並沒有想殺人。

而李男先前經醫院診斷，有精神耗弱、個性衝動等狀況，但他不覺得自己很衝動，且在假釋後積極賺錢，也不時捐錢做公益，希望能不辜負曾輔導過他的老師們。

律師主張，李男於本案偵查期間，都有正常到庭，對犯行也部分坦承，檢方起訴後，相關證據皆已調查完畢，沒有串、滅證可能，而李男在先前的殺人案中，法院已認定他有精神狀況，檢方起訴說李男關了13年依舊暴戾，但也可說把他關起來，對他一點幫助也沒有，對精神病也有其他處置方式，請求法院讓李男交保。

法院認為，李男涉嫌殺人未遂、刑度重大，有逃亡可能，且他犯後不僅丟棄作案的螺絲起子，還清洗衣物企圖滅證，18日開庭訊問中，說法也跟先前不一樣，且假釋後不僅曾出手毆打乘客，本件又犯下更嚴重的持械傷人，裁定他羈押禁見3月。

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