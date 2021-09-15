廟會擂台戰開打畫面曝！戲班親兄弟搶生意　真假仙大戰史豔文

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣苑裡鎮1間廟宇，從10日起舉辦聖誕千秋廟會活動，請來多個布袋戲團演出，14日是活動最後一天；有1對從台中來分屬不同戲班的親兄弟，疑似曾有生意糾紛，剛好狹路相逢，雙方一言不和大打出手，戲台上的打鬥劇情真實上演，讓廟方也不禁搖頭，也表示不會再找他們來表演了。

▲從台中來苗栗參加廟宇布袋戲活動的親兄弟，因之前有過糾紛，竟在活動現場大打出手，嚇壞旁邊民眾 。（翻攝台灣新聞記者聯盟資訊平台）

影片被拍下PO上網，畫面中身材較高大的男子，對著另1名男子的頭猛K，絲毫不管旁邊年邁的師傅好言相勸，衝突一路從白天持續到天黑，本來應該在台上爭高下的戲團，竟活生生的在台下上演全武行，讓原本想要熱鬧慶祝的廟會活動，瞬間變了調。

▲雙方人馬就這樣從白天吵到晚上，也讓廟方人員大嘆，下次不會再找他們來演出了。（翻攝台灣新聞記者聯盟資訊平台）

據了解，發生糾紛的是1對親兄弟，2人分屬不同戲班，之前就因為接戲生意引起對方不滿，這一次剛好又一起受到廟方邀約，同台較勁，才會新仇加舊恨，一言不和大打出手。互毆畫面PO上網後，網友更直接揶揄，這是「真假仙大戰史豔文嗎？」也讓人看得目瞪口呆。

不過廟方人員也表示，這間廟宇已有220年的歷史，往年聖誕千秋活動都會邀集布袋戲團體前來祝賀。未料這2戲班的人竟因私人因素發生鬥毆事件，更讓逐漸式微的傳統文化掌中戲雪上加霜；以後也不會再找他們來演出了。

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