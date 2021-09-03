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北市爆3貪警！ 內湖警收毒梟20萬聲押禁見...另2警各5萬、3萬交保

▲▼新士林地檢署外觀。（圖／記者莊喬迪攝）

▲北市警察局2日驚爆2件警察涉貪案，2人交保拿毒梟20萬羈押禁見。（圖／記者莊喬迪攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市警察局2日連環爆出2件警察涉貪案，內湖分局偵查隊胡姓偵查佐，涉嫌與曾逮捕的毒品案林姓嫌犯達成司法訴訟減刑協商並收受20萬，遭士林地方法院聲押禁見獲准；而現任及時任南港交通分隊林姓、邱姓警員，涉嫌洩漏個資等罪，法官漏夜開庭各裁定5萬及3萬元交保候傳。

已婚胡姓偵查佐（警專29期），檢警追查到，他在去年7月間查獲林姓男子涉及毒品案，2人搭上線並互有聯繫，直到今年2、3月期間，胡姓偵查佐收下20萬表示會幫後續司法訴訟減刑，但事與願違仍遭通緝逮捕，林不爽自己已經給資金竟還有事，便出面提告胡姓偵查佐詐欺，法官認事證明確依《貪汙治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪聲押。

士林地院表示，因胡姓被告犯罪嫌疑重大，所犯為最輕本刑為5年以上有期徒刑之罪，且有相當理由認有勾串證人之虞，裁定羈押禁見。

另外曾獲得廉能楷模獎的林姓警員，涉嫌在今年1月間，任職在南港分局交通分隊，疑協助熟識的當事人製作不實事故紀錄及查詢個資，申請保險理賠，甚至遭加瑪爆料私下收受賄款，幫忙查個人資料。

北市警局自清新聞稿內未提及的時任南港交通分隊的邱姓警員，在調職新北新莊分局轄區派出所後，也遭指控涉嫌收錢查個資，訊後遭依《貪汙治罪條例》第4條第1項第5款違背職務之行為收受賄賂罪聲押，法官稍早諭知林姓被告具保5萬元、邱姓被告具保3萬元。

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