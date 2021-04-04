李義祥交保1天遭撤銷「羈押2個月」　法官3大理由曝光

記者黃彥傑、陳以昇、柯沛辰／花蓮報導

台鐵太魯閣號408次列車2日撞上滑落邊坡的工程車，導致50死200傷。原先工程車所屬的義祥工業社負責人李義祥被裁定50萬元交保，但經檢方抗告，花蓮高分院裁定撤銷、發回重裁，而花蓮地院也在4日晚間8點多重裁羈押禁見，並說明3點理由，理由如下：

一、本案檢察官仍在偵查，依偵查不公開規定，無法詳述相關細節及案情，先予敘明。

二、被告李義祥經承審法官訊問後，依據其陳述內容，以及檢察官歷次提出各項證據資料，認為被告涉犯刑法第276條過失致死罪之罪嫌重大。

三、本案涉及公共工程承攬契約，施工廠商、監造單位等關係者眾多，被告與施工廠商之關係為何，亟待偵查機關分析資料後，始能進一步實施相關偵查作為，斟酌被告前有違反貪污治罪條例等案件，曾指示員工繪圖而行使業務上登載不實文書，足認被告有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人可能，若非予羈押，顯難進行追訴，因而有羈押必要。

▲花蓮地院說明重裁理由。（圖／記者黃彥傑攝）

花蓮地院說明，基於上述3點理由，裁定被告自4月4日起羈押2月，期間禁止接見、通信及受授物件。

對此，有媒體問到，是否受輿情影響重新裁定？花蓮地院回應，羈押與否依法審酌，依照刑事訴訟法相關規定，審酌是否有必要性，與家屬或社會大眾不滿無關。

花蓮地院指出，被告交保、具保出去後 這段時間是否有勾串滅證危險，本院並不知悉，也無法確認。至於是否有新事證？新事證為何？是否因此改變裁定？地院表示，因偵察不公開，無法說明。

▲律師何俊賢表示，將和家屬、被告討論裁定結果。（圖／記者黃彥傑攝）

律師何俊賢受訪時表示，李義祥的心情跟之前一樣，不會感覺失望，「這是他要面對的事」。他轉述，李義祥很遺憾也有歉意，在法庭上沒有抗辯，僅是「釐清事實而已」。至於裁定結果，後續會再跟被告、家屬進一步討論。

另外，李義祥稍早發表聲明時，也數度哽咽並鞠躬道歉，「本人在今年清明連假期間,造成台鐵太魯閣號408次列車發生極為嚴重的交通事故，導致民眾傷亡及社會高度關切，本人對此深表懊悔，並致上最深的歉意！本人必定會配合檢警單位調查偵辦作業，負起應負的責任，絕不推卸！」

▲被告李義祥。（圖／記者黃彥傑攝）