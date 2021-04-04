　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

李義祥交保1天遭撤銷「羈押2個月」　法官3大理由曝光

記者黃彥傑、陳以昇、柯沛辰／花蓮報導

台鐵太魯閣號408次列車2日撞上滑落邊坡的工程車，導致50死200傷。原先工程車所屬的義祥工業社負責人李義祥被裁定50萬元交保，但經檢方抗告，花蓮高分院裁定撤銷、發回重裁，而花蓮地院也在4日晚間8點多重裁羈押禁見，並說明3點理由，理由如下：

一、本案檢察官仍在偵查，依偵查不公開規定，無法詳述相關細節及案情，先予敘明。

二、被告李義祥經承審法官訊問後，依據其陳述內容，以及檢察官歷次提出各項證據資料，認為被告涉犯刑法第276條過失致死罪之罪嫌重大。

三、本案涉及公共工程承攬契約，施工廠商、監造單位等關係者眾多，被告與施工廠商之關係為何，亟待偵查機關分析資料後，始能進一步實施相關偵查作為，斟酌被告前有違反貪污治罪條例等案件，曾指示員工繪圖而行使業務上登載不實文書，足認被告有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人可能，若非予羈押，顯難進行追訴，因而有羈押必要。

▲▼撤回交保50萬，李義祥重裁羈押禁見。花蓮地院庭長黃鴻達、律師何俊賢。（圖／記者黃彥傑攝）

▲花蓮地院說明重裁理由。（圖／記者黃彥傑攝）

花蓮地院說明，基於上述3點理由，裁定被告自4月4日起羈押2月，期間禁止接見、通信及受授物件。

對此，有媒體問到，是否受輿情影響重新裁定？花蓮地院回應，羈押與否依法審酌，依照刑事訴訟法相關規定，審酌是否有必要性，與家屬或社會大眾不滿無關。

花蓮地院指出，被告交保、具保出去後 這段時間是否有勾串滅證危險，本院並不知悉，也無法確認。至於是否有新事證？新事證為何？是否因此改變裁定？地院表示，因偵察不公開，無法說明。

▲▼撤回交保50萬，李義祥重裁羈押禁見。花蓮地院庭長黃鴻達、律師何俊賢。（圖／記者黃彥傑攝）

▲律師何俊賢表示，將和家屬、被告討論裁定結果。（圖／記者黃彥傑攝）

律師何俊賢受訪時表示，李義祥的心情跟之前一樣，不會感覺失望，「這是他要面對的事」。他轉述，李義祥很遺憾也有歉意，在法庭上沒有抗辯，僅是「釐清事實而已」。至於裁定結果，後續會再跟被告、家屬進一步討論。

另外，李義祥稍早發表聲明時，也數度哽咽並鞠躬道歉，「本人在今年清明連假期間,造成台鐵太魯閣號408次列車發生極為嚴重的交通事故，導致民眾傷亡及社會高度關切，本人對此深表懊悔，並致上最深的歉意！本人必定會配合檢警單位調查偵辦作業，負起應負的責任，絕不推卸！」

▲李義祥。（圖／記者黃彥傑攝）

▲被告李義祥。（圖／記者黃彥傑攝）

 

ET快訊
張育成4支2還敲勝利打點！　首安首打點首得分一次來

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

逃逸移工驚見大批交管怕被抓　躲邊坡突墜50公尺深谷1死1重傷

快訊／中和火警！民眾驚：超多消防車、救護車　一家三口1命危2傷

「李義祥在看什麼」　縱火犯陰謀論瘋傳：會不會是故意的

「染血白袍」漂流5小時虐心曝光！醫師衝隧道救援　回院又到他手中

心疼50死！日本人一張紙條「我們來報恩的」　百盒蛋包飯送救難員

獨／李義祥一人巡工地？乘客曝光5張證據照　戳破「山坡一堆人」

21歲少尉陳品全遺體腫脹　爸帶軍服到殯儀館「兒子穿不上」

太魯閣號門椅夾人！4車超暖工程師拚命救　外套沾染旅客鮮血

太魯閣號事故搶通拚今「移除第5節車廂」　林佳龍：最快4月底通車

莒光換票太魯閣遇死劫！蔡哲珊父靈堂忍淚痛罵「台鐵真的太爛了」

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

BMW阿婆灣逆向超車「連撞3台」　重機騎士遭撞飛倒地...傷重不治

潘瑋柏出道20周年..LISA：那時我4歲！　李榮浩看楊丞琳《不良笑花》害羞笑了XD

腿受傷！她忍痛奮力搬椅助逃生　女童母探視致謝...兩人相擁而泣

李義祥包鐵路工程釀50死　鄰居喊冤：他很老實不是壞人

難得約會！牙醫男友卻說「妳拍夠了沒」　Apple轉頭偷哭...全場女生心疼

逃逸移工驚見大批交管怕被抓　躲邊坡突墜50公尺深谷1死1重傷

快訊／中和火警！民眾驚：超多消防車、救護車　一家三口1命危2傷

「李義祥在看什麼」　縱火犯陰謀論瘋傳：會不會是故意的

「染血白袍」漂流5小時虐心曝光！醫師衝隧道救援　回院又到他手中

心疼50死！日本人一張紙條「我們來報恩的」　百盒蛋包飯送救難員

獨／李義祥一人巡工地？乘客曝光5張證據照　戳破「山坡一堆人」

21歲少尉陳品全遺體腫脹　爸帶軍服到殯儀館「兒子穿不上」

太魯閣號門椅夾人！4車超暖工程師拚命救　外套沾染旅客鮮血

太魯閣號事故搶通拚今「移除第5節車廂」　林佳龍：最快4月底通車

莒光換票太魯閣遇死劫！蔡哲珊父靈堂忍淚痛罵「台鐵真的太爛了」

今晨12℃入夜再探底！日溫差達15度　下波變天水氣更多

清明收假日「國道8大地雷」路段曝　免收費時段延長到1000

逃逸移工驚見大批交管怕被抓　躲邊坡突墜50公尺深谷1死1重傷

快訊／中和火警！民眾驚：超多消防車、救護車　一家三口1命危2傷

帛琉旅遊泡泡首發團返台　旅客讚防疫做得好：台灣民眾很幸福

「李義祥在看什麼」　縱火犯陰謀論瘋傳：會不會是故意的

剛洗頭就癢又出油？遵循換季三部曲還你健康好髮質

拜登力推57兆基礎建設計畫　能源部長：共和黨若不支持仍會推動

保加利亞國會大選　出口民調：總理政黨仍為最大黨

「染血白袍」漂流5小時虐心曝光！醫師衝隧道救援　回院又到他手中

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

社會熱門新聞

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

網紅補票搭死亡列車！失聯前對話曝光

搭太魯閣罹難！蔡哲珊父批：台鐵太爛了

4歲陳小妹遺體回家　阿嬤哭：一次沒了兩個

醫創傷症候群：洗很多次，仍聞到味道

我斷腿妳先走！她忍痛搬椅讓6歲童逃生

工程車躺在軌道　列車駕駛反應時間「不到10秒」

21歲憲兵遺體「48hrs後終認出」！

獨／殉職司機員是學霸！原力拼台積電

門椅夾人！4車超暖工程師拚命救

從重傷嬤手中接過　暖心醫隧道中緊抱2歲童

醫還原救難現場！驚見籃球大頭顱：腦漿還在流

早餐店闆娘遊花蓮遇死劫！警開道送2亡者北返　

獨／李義祥一人巡工地？5張照片戳破真相

更多熱門

相關新聞

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

台鐵太魯閣號408車次翻覆事故，疑似因為李義祥的工程車未拉妥手煞車釀禍。不過有當時就在事發列車上的網友爆料，在事發後不久，就拍到李義祥正站在山坡上查看。由於這可能是影響案情的關鍵事證，網友看到之後都紛紛「幫高調」希望引起注意。

即／李義祥上囚車　被送往看守所

即／李義祥上囚車　被送往看守所

4歲陳小妹遺體回家　阿嬤哭：一次沒了兩個

4歲陳小妹遺體回家　阿嬤哭：一次沒了兩個

女大生太魯閣罹難！輔大將頒畢業證書

女大生太魯閣罹難！輔大將頒畢業證書

南警派警車往花蓮擔任移靈前導車

南警派警車往花蓮擔任移靈前導車

關鍵字：

花蓮地方法院太魯閣號台鐵李義祥交保羈押禁見影音

讀者迴響

熱門新聞

即／事發「李義祥就在山坡上」關鍵照片曝光！

網紅補票搭死亡列車！失聯前對話曝光

搭太魯閣罹難！蔡哲珊父批：台鐵太爛了

《尹食堂2》遭批造假！韓國GAY被翻成長得帥

4歲陳小妹遺體回家　阿嬤哭：一次沒了兩個

預言文被挖　唐綺陽「心頭都是痛」再提醒

醫創傷症候群：洗很多次，仍聞到味道

我斷腿妳先走！她忍痛搬椅讓6歲童逃生

工程車躺在軌道　列車駕駛反應時間「不到10秒」

21歲憲兵遺體「48hrs後終認出」！

獨／殉職司機員是學霸！原力拼台積電

林佳龍深夜臉書宣布辭去交通部長一職

被牙醫男友唸：妳拍夠了沒　Apple轉頭偷哭

家屬指認遺體淚問會不會痛？...白袍醫暖回

「南拳媽媽」張傑變筋肉男！低調參加健美比賽

更多

最夯影音

更多
利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了

利路修一聽「很遺憾」火速變臉笑開！　排名揭曉...下秒結局反轉了
乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

乘客還原現場目睹站票旅客拋飛！　一家三口車廂「跨過屍體」求救

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

女被提醒付錢與公車司機爆口角　脫口罩喊：中華民國照你規則走？

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

千萬車隊夜奔花蓮醫院、殯儀館　警方幫開道花4小時送救援物資

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

女獸醫罹難！母淚崩「我女兒没了」　網貼愛犬等看診背影：等不到妳回來

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面