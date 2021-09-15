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秋節連假國道匝道管制與疏導　桃警籲請民眾配合免於塞車之苦

▲中秋連假將屆，桃園市平鎮警分局提醒，9月18日零時起至19日24時止，共計48小時封閉台66線匯入中山高平鎮系統南下匝道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中秋連假將屆，桃園市平鎮警分局提醒，9月18日零時起至19日24時止，共計48小時封閉台66線匯入中山高平鎮系統南下匝道。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對今年中秋節連續4天假期可能帶來返鄉或出遊車潮，桃園市各警局都將實施匝道管制與交通疏導，籲請民眾配合，若需返鄉過節盡量提早規劃路線，配合高乘載管制或提前改道，避開壅塞或尖峰路段，以免大好假期受困車陣中，上路前可利用高速公路查詢電話（1968）、警廣專線：0800-000123，或上交通部網站http://www.motc.gov.tw查詢。

桃園市平鎮警分局配合秋節連續假期國道交通疏導與管制，其中台66線快速道路匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道入口，將於9月18日零時起至19日24時止，共計48小時實施匝道封閉；另外中壢（新屋）交流道也將在9月18日上午6時至中午12時止實施高承載管制，籲請各用路人配合。

平鎮警分局副分局長李忠榮表示，國道一號平鎮系統交流道南下匝道封閉，建議民眾可使用替代道路，大溪往觀音方向可行駛台66線快速道路，接台61線西濱快速道路南下或於台66線中豐路交流道下接南平路、轉陸橋南路接台1線（延平路）南下，往大溪方向請行駛台66線快速道路後，轉台3線南下行駛。

▲中秋連假將屆，桃園市龍潭警分局籲請，9月18日零時起至21日共計4天止，將針對石門水庫、小人國與六福村主題樂園等風景區實施交管措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中秋連假將屆，桃園市龍潭警分局籲請，9月18日零時起至21日共計4天止，將針對石門水庫、小人國與六福村主題樂園等風景區實施交管措施。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭警分局因應秋節連續假期，自9月18日至21日連續4天，針對轄區易壅塞路段規劃交通疏導，包括龍潭區石門水庫、小人國與六福村主題遊樂園等知名風景休憩區，預估將吸引大量遊客湧入，將實施交通疏導措施。

龍潭警分局分局長蔡啟仁指出，9月18日上午6時至12時止，國三龍潭系統交流道南下入口匝道將實施高乘載交通管制，籲請民眾配合；此外，鑒於國道三號新增高原交流道開通，鄰近龍潭各風景遊樂休憩區與新竹縣台三線主要道路，民眾如欲前往旅遊，不必穿越桃園市龍潭與新竹縣關西市區，新的高原交流道可以直接前往小人國、六福村、石門水庫風景區，警方將編派警力在交流道周邊加強交通疏導，防止壅塞影響平面交通順暢。

▲中秋連假將屆，桃園市大溪警分局呼籲，9月18日零時起至21日共計4天，將針對易雍塞路段實施交通疏導，並提供替代道路參考。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中秋連假將屆，桃園市大溪警分局呼籲，9月18日零時起至21日共計4天，將針對易雍塞路段實施交通疏導，並提供替代道路參考。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市大溪警分局針對秋節4天連假，從9月18日至9月21日共計4天，列出轄區易壅塞路段供民眾參考，提供建議替代道路，以期提早因應，警方將派員在易壅塞路段加強疏導，籲請民眾配合警方交通疏導，維交通秩序與順暢。

大溪警分局分局長董欣欣表示，各項交通管制措施與替代道路規劃如下：
一、國道3號大溪交流道南下匝道管制時段：9月18日6時至12時高乘載管制。
二、易雍塞路段：
1、國道3號大溪交流道；2、介壽、員林路圓環；3、武嶺橋西端；4、五岔路口；5、桃59-1線、台4線；6、兩蔣文化園區；7、台7線、台7乙線路口；8、台7線14.5K商圈。
三、復興區台7線建議替代道路：
（一）往新竹方向遊客建議改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮。
（二）往台北方向遊客建議改由台7乙線往新北市三峽區。
（三）往桃園方向遊客建議改由桃63線及承恩路接環湖公路往桃園市龍潭區。
四、大溪市區建議替代道路：
（一）往台北方向遊客建議改由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區。
（二）往桃園、新北方向遊客建議使用中庄便道往大鶯路接桃56線往八德桃園或直行往新北市鶯歌區。
五、大溪老街老城區停車位有限，建議民眾可將車輛停放月眉停車場或橋頭停車場步行至大溪老街；大型遊覽車請停放橋頭停車場。

►「時間對我們來說完全沒用！」

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