龍劭華曾獲桃園市榮譽市民　鄭文燦致敬「一生如戲、活得精彩」

▲資深藝人龍劭華14日晚間猝逝，桃園市長鄭文燦晚間在臉書發文致敬，曾頒發榮譽市民給龍劭華，他的身影，會留在許多的影像作品當中。（圖／翻攝自龍劭華臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

國寶級資深藝人龍劭華14日晚間在高雄市猝逝，引發喜愛的影迷與親友震驚，曾與龍劭華在桃園市蘆竹區某社區當鄰居的桃園市長鄭文燦，在其臉書上發言致敬，「一生如戲、活得精彩」。並盛讚為台灣影劇產業貢獻超過40年，曾親自頒贈桃園市榮譽市民給他，謝謝龍劭華，讓台灣人擁有珍貴的資產，永存於心。

鄭文燦在臉書上指出，幾年前，我親自頒贈榮譽市民給龍劭華，他是台灣的實力派演員，對台灣的影視產業貢獻非常深厚，是演藝界大家的父親，更是許多年輕新秀的優良榜樣。龍劭華居住在桃園十幾年了，記得當時，他和我說，獲得榮譽市民，是桃園市民最高榮譽，我想，桃園擁有一位終身對演藝生涯努力付出的市民，這也是身為桃園人的榮耀。

▲資深藝人龍劭華14日晚間猝逝，桃園市長鄭文燦在臉書發文致敬，他的身影，會留在許多的影像作品當中。（資料照／記者沈繼昌攝）



鄭文燦還說，一直以來，龍劭華努力為台灣影視業奉獻，大家熟悉的《孤味》、《花甲大人轉男孩》、《菜頭梗的滋味》、《刻在你心底的名字》、《陽光普照》等，許許多多的作品，都有他的精湛演繹，讓這些電影、電視劇更畫龍點睛。

鄭文燦強調，乍聽這個消息非常難過，因為我曾經擔任過新聞局長，所以跟龍劭華熟識，龍劭華是非常傑出的演員，無論參與電影、電視劇，表演都非常入神，獲得觀眾的喜愛；龍劭華為台灣的影劇產業貢獻超過40年，膾炙人口的經典電影及電視劇，都有著他的身影，帶給我們許多感人肺腑故事。他的身影，會留在許多的影像作品當中，謝謝龍劭華，讓台灣人擁有珍貴的資產，永存於心。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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