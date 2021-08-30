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護童兼防疫！北市中小學開學日　警動員166人各校疏導交通

▲台北市警方將於9月1日開學日增派警力進行交通疏導、避免人車群聚做好防疫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市警方將於9月1日開學日增派警力進行交通疏導、避免人車群聚做好防疫。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

9月1日為台北市中小學開學日，鑒於往年開學日上午7時30分左右時段為家長接送學童最為密集，且為避免新冠肺炎疫情人車群聚擴散，台北市警局30日宣布，將針對轄內中小學校門口、家長接送區、周邊道路重要路口規劃交通疏導勤務，派遣員警執行交通疏導、路況查報及違停車輛取締，當天上午會增派交通疏導崗114處、並動員警力166名、義交2名維護學童安全及進行交通疏導。

▲台北市警方將於9月1日開學日增派警力進行交通疏導、避免人車群聚做好防疫。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市警方將於9月1日開學日增派警力進行交通疏導、避免人車群聚做好防疫。（圖／記者張君豪翻攝）

警方呼籲家長，如需駕車接送學童，請提早出門以免人、車擁擠耽誤時間，如因接送7歲以下學童於黃線上臨時停車超過3分鐘之時間限制，警方多半會寬認定施以勸導而免予舉發。

但警方強調、上述勸導寬限、僅限於接送學童上下車時間，不包括怠速、停車等待時間，且仍不得於紅線上臨時停車，或有其他妨礙人、車通行之行為。家長若欲陪伴學童進入校園，應將車輛停放於合法停車空間，切勿違規或併排停車，以免造成其他學童安全顧慮及車流阻塞。

警方呼籲防疫期間，家長接送學童時，須保持適當社交距離，持續做好個人防疫措施、配戴口罩勤洗手，並請隨時收聽警察廣播電台路況報導，遇車多或局部車流壅塞等情形，務必耐心配合執勤員警指揮、疏導以維運安。

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