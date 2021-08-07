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桃警「除暴專案」查獲槍毒　松聯幫黑豹堂成員等760人落網

▲桃園市警局執行「除暴專案」勤務，桃園警分局查獲呂姓男子涉嫌販毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局執行「除暴專案」勤務，桃園警分局查獲呂姓男子涉嫌販毒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局在疫情期間執行「除暴專案行動」與「保護兒童及少年措施擴大臨檢」勤務，6日同步對各轄區查緝各旅宿業與汽車旅館等場所，總計動員589名警力、聲請46張搜索票、92張拘票，查獲包括松聯幫黑豹堂成員等各類案件669件760人到案，起出槍械6支、毒品毛重81.7公斤等證物，將涉案人犯移送桃園地檢署偵辦。

桃園市警局指出，疫情期間除追蹤確診者足跡防堵疫情擴散外，6日執行「除暴專案行動」與「保護兒童及少年措施擴大臨檢」勤務，此次「除暴專案行動」勤務依「對外封鎖、對內掃蕩」原則，同步統合所屬各單位警力，強力查察轄內各旅宿業與汽車旅館等場所，查緝非法槍械、打擊毒品犯罪、防制街頭暴力及網路簽賭等犯罪。

▲桃園市警局執行「保護兒童及少年措施擴大臨檢」勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局執行「保護兒童及少年措施擴大臨檢」勤務。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其中「除暴專案行動」由刑警大隊統籌規劃，總計動員警力589名，臨檢處所92處，聲請搜索票46張、拘票92張，查獲毒品案件168件192人、毒品重量毛重81.7公斤；非法槍械案件8件7人、查獲槍枝6支、子彈59顆；緝獲重要逃犯共37人，共計查獲各類案件669件760人。

查獲之重大案件包括
一、刑大偵五隊查獲鍾姓犯嫌槍砲及毒品案：
刑大偵五隊接獲情資，地松聯幫黑豹堂口鍾姓男子以販賣毒品並擁槍自重，刑大偵八隊協助調查偵辦，會同多個分局成立專案小組展開蒐證跟監，報請桃檢檢察官指揮偵辦，聲請7張搜索票與3張拘票，於7月29日在該堂口位於中壢區據點攻堅查獲，當場起出二、三級毒品，總計重量高達894公克，查扣2把鎮暴槍與毒品等證物，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

二、刑大隊偵八隊查獲林姓男子涉嫌跨國走私毒品案：
桃園市刑大隊偵八隊日前接獲情資，林男等人透過物流業者以「維他命、化妝品」名義，自美國走私摻有第二級毒品大麻軟糖6罐（總毛重2,246公克），隨即報請桃檢指揮偵辦。8月3日持3張拘票與2張搜索票，查獲林男等3人涉嫌跨境走私第二級毒品大麻軟糖，依毒品危害防制條例、懲治走私條例移送桃檢偵辦。

▲桃園市警局執行「除暴專案」勤務，龍潭警分局查獲劉姓男子持有非法槍械等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局執行「除暴專案」勤務，龍潭警分局查獲劉姓男子持有非法槍械等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

三、 龍潭分局查獲槍砲案：
龍潭警方日前據報犯嫌劉姓男子非法持有槍械並橫行在中壢區，龍潭警方偵查隊蒐證後，持桃園地院核發搜索票，8月5日趁劉男不備逮捕，起獲非制式槍枝3支、彈匣3個與子彈7顆等證物，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送桃檢偵辦，並追溯槍枝上游來源。

四、八德分局查獲菸酒行販毒案：
八德警分局偵查隊日前偵辦某菸酒行販毒案，8月初持桃檢傳票通知藥腳邱姓男子等10人到案，陸續查獲藥頭葉男等6人，查扣毒品Ｋ他命共24包（總毛重78.54公克）、毒品咖啡包共344包（總毛重1,593.24公克），全案依違反毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。

▲桃園市警局執行「除暴專案」勤務，桃園警分局查獲呂姓男子涉嫌販毒，起出大批毒品證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市警局執行「除暴專案」勤務，桃園警分局查獲呂姓男子涉嫌販毒，起出大批毒品證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

五、桃園分局查獲販賣毒品案：
桃園警分局青溪派出所蒐證跟監轄內列管毒品人口與毒品通緝犯呂姓男子，8月5日鎖定呂男藏匿社區，發現呂男躲藏在1樓陽台外往2樓採光罩上，經消防局大有分隊支援逃生梯後逮捕呂男，隨後在現場查扣一、二級毒品68包（總毛重719.52公克）等證物，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。

六、龜山分局查獲販賣毒品案：
龜山警分局員警執行網路巡邏時，發現陳姓男子在推特社群媒體張貼毒品咖啡包留言，確認兜售毒品犯意後，喬裝買家約定交易，於8月5日查獲陳男等人販賣三級毒品咖啡包，當場查扣20包毒品咖啡包（毛重151.45公克），全案依違反毒品危害防制條例移送桃檢察偵辦。

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