桃警掃黑肅槍緝毒　擒竹聯幫+天道盟正義會+太陽會804人

▲桃園市警局規劃掃黑及除暴專案勤務，偵四隊查獲正義會陳姓男子為首共6人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局規劃「自辦同步掃黑行動」與「除暴專案行動」勤務，本月16日至20日動員大批警力，聲請搜索票、拘票，總計查獲1各類案件712件804人到案，起出毒品共計19.4公斤、非法槍械等證物，包括天道盟正義會、太陽會與竹聯幫成員，涉嫌暴力討債、持槍強押與毆打被害人等案件，偵訊後依組織犯罪防制條例、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

這項由桃園市刑大規畫勤務，將掃黑、肅槍、緝毒與暴力防制列為重點查緝工作，以防止幫派分子不法行徑，共動員警力639名，臨檢處所72處，聲請搜索票37張、拘票92張，查獲毒品案件158件180人、毒品重量共計19.4公斤、非法槍械1把、子彈8顆，總計查獲各類案件712件804人。

▲桃園市警局規劃掃黑及除暴專案勤務，偵四隊查獲正義會陳姓男子為首共6人到案，並起出大麻花與手槍等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

查獲之重大案件摘要如下：

一、刑大檢肅天道盟正義會：

查獲檢肅目標陳姓男子為首之天道盟正義會幫派成員，陳自行成立「天道盟正義會中壢行動組」，以經營廢土回填與暴力討債作為組織經濟來源，四處持刀械逞兇鬥狠。去年8月下旬，陳男與被害人在楊梅區處理土地合約糾紛，涉嫌恐嚇被害人，並以棍棒與電擊器毆打，直至被害人交付錢財才罷手。案經刑大偵四隊與其他單位組成專案小組，經蒐證後報請桃園地院與地方檢察署，聲請搜索票與拘票，於今年8月18日一舉攻堅，查扣武士刀、大麻花、大麻葉與空氣槍1把等證物，全案依組織犯罪防制條例移送桃檢偵辦。

▲桃園市警局規劃掃黑及除暴專案勤務，平鎮與楊梅警分局查獲太陽會龍潭分會范姓男子7人到案，圖為范男等人在被害人住處燃放鞭炮恐嚇等錄影畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

二、平鎮、楊梅分局檢肅天道盟太陽會成員：

警方傳小組檢肅目標范姓男子為首的「天道盟太陽會龍潭分會」名義，以平鎮、龍潭、楊梅區為地盤，多次率眾持棍棒、刀械以暴力、強奪與恐嚇取財等不法犯罪。今年1月下旬因范姓男子友人與被害人有糾紛，范得知後率眾前往被害人家中燃放沖天炮，並持刀械、棍棒將被害人砍傷並奪取財物。隨後以聊天為名義將約出被害人後毆打，導致全身多處骨折，案經平鎮、楊梅分局偵查隊專案小組並向桃園地檢署聲請拘票，8月16日將范姓男子等7人查緝到案，偵訊後依組織犯罪防制條例移送桃檢偵辦。

三、刑大檢肅竹聯幫戰堂成員到案：

桃園刑大檢肅李姓男子長期仗著幫派勢力要脅恐嚇被害人，持槍勒索財物為經濟來源。去年9月中旬，李男以債務糾紛為由，誘騙被害人至新北市板橋區某民宅談判，被害人到場後以手銬限制其自由，恐嚇被害人交出錢財。另於去年9月下旬，李以處理債務糾紛為由與被害人相約至新北市三峽區某餐廳談判，伺機強押並毆打被害人，載至其他地方搶奪財務。刑大偵二隊成立專案小組，經蒐證後向桃園地檢署聲請拘票後一網打盡，全案依組織犯罪防制條例移送桃檢偵辦。

四、龍潭分局檢肅天道盟正義會成員：

警方檢肅目標天道盟正義會成員施姓男子案，查出假借操縱與指揮友人共組暴力討債集團，以強暴脅迫與其他不當手法索討債務。日前因與被害人有債務糾紛，於今年4月初在桃園市龍潭區趁被害人駕車前，將其攔下趁機毆打並強取財物後，載往新竹縣竹北市某倉庫，限制其行動逼迫簽立本票。經龍潭分局偵查隊專案小組，經蒐證後報請桃園地檢署指揮並聲請拘票，於8月16日將所有犯嫌查緝到案，全案依組織犯罪防制條例移送桃檢偵辦。

▲桃園市警局規劃掃黑及除暴專案勤務，龜身警分局查獲張姓男子等2人涉嫌販售毒咖啡包，現場起出K他命與毒咖啡包等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

五、龜山分局查獲張姓男子等人販賣毒品案：

龜山警分局員警在執行網路巡邏，發現張姓男子在推特社群媒體張貼毒品咖啡包販售並留言，員警確認犯嫌兜售毒品犯意後約定交易，在今年6月下旬由共犯康嫌交易毒品時，當場被員警人贓俱獲，查扣15包毒品咖啡包與三級毒品K

他命1包。另報請桃園地檢指揮聲請拘票，8月17日將主嫌張姓男子查緝到案，全案依毒品危害防制條例移送桃檢偵辦。

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