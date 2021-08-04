10男女開毒趴案遭檢舉　竟控6警「重傷害」！密錄器打臉

▲桃園警分局樹派出所今年2月間在桃園區樹仁三街某社區查訪，查獲10名男女疑似開毒趴。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局大樹派出所警方今年2月間接獲報案指稱，轄區樹仁三街某社區疑似開毒趴案，包括陳姓等6名員警到場搜索盤查，發現10名男女雜處一室，現場查出有疑似毒品粉末等證物，其中陳姓男子指控員警徒手毆打他，後在派出所拘留室內還遭重摔、勒頸等行為，導致頭部鈍傷、雙側肋骨骨折引發肺炎等傷勢，一度被醫院發布病危通知等傷害，陳怒告6名員警涉嫌重傷害；桃檢以警方提供密錄器佐證，係陳疑自摔造成傷害，再加上並無其他積極證據，檢方偵結予以陳姓員警等6人不起訴處分。

檢警調查，今年2月25日晚間10時許，桃園警分局大樹派出所據報前往樹仁三街某社區查訪，在9樓房間發現陳姓男子等10名男女雜處一室，其中陳姓男子指控陳姓、羅姓、簡姓、張姓、王姓與徐姓等6名員警，涉嫌徒手毆打他。

陳姓男子指控，當時他在房間內睡覺，被員警叫醒後突然遭毆打，後來員警將現場10名男女帶回派出所偵訊時，還涉嫌對他施以重摔、勒頸等方式凌虐，甚至還有員警以裝滿水之寶特瓶丟其後腦，導致陳男摔倒傷及頭部、左眼眼眶損傷、右側肱骨上端閉鎖性骨折、雙側肋骨骨折等傷勢，一度被醫院發布病危通知等傷害，事後陳男對6名員警提告涉嫌重傷害。

▲桃園警分局今年2月25日晚間在桃園區樹仁三街某社區9樓房間內，發現10名男女疑似開毒趴，現場起出大批安非他命等二、三級毒品等證物。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃檢根據桃園警方提供密錄器蒐證畫面發現，陳男當晚當警方進入房間查看時，陳兩眼渙散、桌上擺有毒品粉末，顯見陳當時係因施用毒品產生精神狀況，隨後不久陳男起身後因身體失去平衡向後摔倒；員警與陳對話時，陳持塑膠罐往自身頭部砸，員警上前制止，陳則對員警辱罵三字經等語，還以拳腳攻擊員警，後來因身體失去平衡再度摔倒等情事，警方提供密錄器截圖與翻拍照片佐證。

檢方根據警方提供密錄器畫面中並無陳所指，員警有對其毆打與攻擊情事，再根據桃園警分局提供調查報告，陳男在現場跌倒2次，在大陸派出所拘留室跌倒1次，因陳對王姓員警攻擊，被員警做出壓制動作，過程中均未發現員警對陳有毆打情事。另外在派出所拘留室期間，派出所提供監視畫面顯示，陳在拘留所內叫囂及亂走動，並無員警勒頸或持寶特瓶攻擊丟擲情事，檢方審酌本案除陳單一指控外，並無其他客觀積極證據，偵結予以陳姓等6名員警予以不起訴處分。

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