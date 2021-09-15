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中壢仁海宮捐80萬　助警大上千師生開學前完成快篩

▲中央警察大學本月初開學前，中壢仁海宮捐助80萬元協助校方完成快篩，校長陳檡文(右(頒贈感謝狀給市長鄭文燦(中)與仁海宮董事長王介禧(左)。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中央警察大學本月初開學前，中壢仁海宮捐助80萬元協助校方完成快篩，校長陳檡文頒贈感謝狀給市長鄭文燦與仁海宮董事長王介禧。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

面對來勢洶洶的疫情，中央警察大學本學期開學前夕，校方決定為全校師生進行快篩，市長鄭文燦獲悉後指示市府全力協助，中壢仁海宮主動捐贈80萬元協助校方為師生快篩；校長陳檡文日前趕抵桃園市府致贈感謝狀，感謝市府與仁海宮全力協助，讓上千師生得以順利完成快篩作業安心開學。

▲中央警察大學本月初開學前，決定新學期為師生進行快篩，校長陳檡文視察快篩作業狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中央警察大學本月初開學前，決定新學期為師生進行快篩，校長陳檡文視察快篩作業狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警大為準備今年度實體上課，在防疫規範下決定為全校師生進行快篩，上月29日起師生陸續返校，警大依中央流行疫情指揮中心規定實施快篩，扣除已接種疫苗師生外，仍有多達上千師生須接受快篩，市長鄭文燦獲悉後指示市府團隊全力協助，其中更獲得中壢仁海宮捐助80萬元，讓警大順利完成快篩。

警大校長陳檡文為此走訪市府感謝，市府也邀請中壢仁海宮董事長王介禧到場。市長鄭文燦表示，新冠疫情方興未艾，變種病毒肆虐，台灣同島一命，市府團隊會持續協助各界，結合企業、宗教團體或其他公益團體共同抗疫，一起為營造健康安全的環境打拼。

▲中央警察大學本月初開學前為師生進行快篩，圖為女學生接受醫護人員快篩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲中央警察大學本月初開學前為師生進行快篩，圖為女學生接受醫護人員快篩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

陳檡文指出，警大自5月16日開始，配合全國三級防疫警戒實施遠距教學，至8月下旬全國疫情稍緩，為兼顧警察養成教育特殊性與教學品質，因此規劃本學期恢復實體上課。為讓師生能安心開學上課，校方除遵照中央防疫各項規定，參考教育部開學防疫指引與各級軍警教育訓練單位作法，決定實施入校前快篩，因快篩所費不貲，經市府多方奔波爭取，終得以順利完成，特別頒贈感謝狀給市長及其團隊協助，更感謝中壢仁海宮捐助快篩經費。

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