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「大家趕快幫分享」PO前女友裸照　莽男獲原諒下場曝

▲桃園市張姓男子今年1月間將吳姓前女友半身裸照張貼在交友軟體個人動態上，還標明「請大家趕快分享」等文字敘述挨告。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲桃園市張姓男子今年1月間將吳姓前女友半身裸照張貼在交友軟體個人動態上，還標明「請大家趕快分享」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市張姓男子今年1月將前吳姓女友僅酌內褲及裸露胸部照片，張貼在某交友軟體的個人動態上，還以「大家趕快幫忙分享」等文字敘述，吳女後來發現後報警提告；張男在檢警偵訊時坦承犯行，但辯稱好友只有不到5人，且當天就撤下照片等語，桃園地院以張男犯後猶否認犯行，審酌被害人偵查時表示有與張男講開了，願意撤回告訴，審結依以供人觀覽猥褻影像罪，判處拘役20日，得易科罰金，還可上訴。

檢警調查，從事運輸業的41歲張姓男子與吳姓女子曾為男女朋友，張男於去年10月間未經吳女同意以手機竊錄吳女僅著內褲及裸露胸部之照片，復於今年1月28日晚間將吳女裸照張上傳某交友軟體之個人動態上，照片下方寫上「不出來講沒關係，大家趕快幫忙分享」等文字內容，供不特定人瀏覽觀看。吳女友人發現張男在交友網站個人動態上張貼裸照文章後，拍照截圖傳給吳女，吳女報警提告。

桃檢複訊時，張男辯稱，當時與吳女有債務糾紛，她也有使用該交友軟體，我為引起吳女注意才刊登照片，沒有設定限制身分瀏覽，但我的好友應該不超過5人，而且當天就將照片撤下等語；吳女則指稱，朋友傳送張男在交友軟體上發布其私密照截圖，才驚覺張男散布其裸照，張男還刊登「大家趕快幫忙分享」等文字內容，檢方偵結依妨害風化罪嫌，向地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官認為，張男以網際網路方法供人觀覽猥褻影像，審酌張以上開方式將載有猥褻內容照片之影像供他人點閱觀覽，危害社會風氣，造成被害人極大名譽及隱私之傷害，犯後猶否認犯行，由於被害人在偵查中已表示算是有與張男講開了，願意撤回全部告訴，法官衡量張男兼衡被告犯罪之動機、目的、手段，審結依以網際網路方法供人觀覽猥褻影像罪，判處拘役20日，如易科罰金，以1千元折算1日，本案還可上訴。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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