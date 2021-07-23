杜絕特殊交友圈成防疫破口　桃警擴大臨檢摩鐵賓館138處

▲針對桃園市政府衛生局公布特殊交友圈累計40人確診案，桃園警分局針對轄區賓館或摩鐵進行擴大臨檢，以杜絕防疫破口。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑒於桃園市政府衛生局最近疫調公布「特殊交友圈」從6月至今累計40人確診個案，甚至因此將病毒傳染給家人與職場同事等，桃園警分局自本月17日起至22日凌晨針對轄區易聚集開趴賓館、摩鐵擴大臨檢稽查，共查獲3件3人涉毒，起出二、三級毒品安非他命、毒咖啡包共計39.72公克，警方指出，顯見疫情嚴峻時期，仍有不法之徒趁機利用摩鐵等休憩場所從事不法活動，警方將持續加強查緝，避免成為防疫破口。

▲桃園警分局針對轄區賓館或摩鐵進行擴大臨檢，查出安毒等毒品與現金等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局為有效防範出現防疫缺口與清除治安死角，從上週市府公布確診個案常出入各旅館、摩鐵，導致不少確診個案因而傳染給家人親友或同事，分局長邱紹洲指示同仁加強臨檢，自本月17日起執行「加強臨檢、查緝住宿場所毒品犯罪」專案勤務，累計至22日凌晨，總計動用214名警力，臨檢轄區內汽車旅賓館處所138處。

▲針對桃園市政府衛生局公布特殊交友圈累計40人確診案，桃園警分局針對轄區賓館擴大臨檢，在床墊下查出毒品證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，總計查獲涉毒案件3件3人、查扣二、三級毒品安非他命、毒品咖啡包39.72公克等證物，將涉案3人移送桃園地檢署偵辦，有效遏止摩鐵與賓館成為防疫破口、治安死角。

▲桃園警分局針對轄區賓館與摩鐵擴大臨檢，杜絕成為防疫破口與治安死角。（圖／記者沈繼昌翻攝）

邱紹洲呼籲，桃園警方將持續加強各類易涉毒品場所臨檢查緝，並提醒旅館業者提高警覺，若發現1人開多間房、多人共用1房、登記證件與本人不符、不斷要求提供杯子毛巾等毒品轟趴徵候，室內群聚5人以上情事，應立即依毒品危害防制條例第31-1條與傳染病防治法規定通報警察機關處理，警民共同對抗疫情的考驗。

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