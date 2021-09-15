綠黨民調／「新竹縣市合併升格」獲跨黨派支持　藍綠白全破5成

▲綠黨民調顯示，新竹合併升格議題獲跨黨派支持。（圖／綠黨臉書）



記者陶本和／台北報導

有關新竹市長林智堅拋出大新竹合併升格，綠黨委託山水民調公司電訪1614位縣市民眾，發現有74.3%民眾知悉該議題，更有56.5%民眾明確表態支持；此外，在政黨方面，國民黨支持者有52.9%、民眾黨與時代力量也分別有56.6%跟65.3％支持。

針對近日「大新竹合併升格」的議題，綠黨新竹地區的三位民選公職，包含新竹市議員劉崇顯、新竹縣議員余筱菁、陳冠宇，聯合委託山水民調公司電訪1614位縣市民眾意見，發現有74.3%新竹民眾知悉有該議題，而有56.5%民眾表態支持。

綠黨表示，政治制度面的話題，對民眾來說通常感到生冷，瞬間打入基層引起迴響並不多，可見大新竹合併升格，對於民眾以及竹科人來說，應該是長久潛伏人心的集體需要。

在族群方面，綠黨表示，在新竹合併升格這題目上，除達過半的新竹人共識，而且在本省閩南與客家族群之間支持度也未存明顯差異，60.2%的本省閩南人支持新竹應合併升格(24.0%不支持)，同樣有54.1%客家人支持新竹合併升格(23.7%不支持)。

另外，在政黨方面，綠黨表示，無論各政黨皆過半支持「新竹縣市合併升格為直轄市」，國民黨的支持者有52.9%表示支持，而台灣民眾黨的支持者有56.6%支持，時代力量的支持者則有65.3%。

有關本次民調，由綠黨三位新竹地區民選公職委託山水民意研究公司執行。以設籍新竹縣市年滿20歲以上民眾為調查對象，進行電話訪問。

電訪時間2021年9月10日至9月14日止，共計完成1,614份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差維持正負2.44個百分點以內。資料處理時並依內政部公布之最新人口統計資料，進行地區、性別、年齡、教育程度加權，以符合母體結構。