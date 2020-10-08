正國會立委拿掉憲法統一字眼　綠黨提修憲公投籲「不要只是討論」

▲民進黨正國會立委日前召開修憲提案說明記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院本會期成立修憲委員會，民進黨「正國會」立委日前正式提出《憲法》增修條文修正案，內容包括將「為因應國家統一前之需要」文字改為「為因應國家發展之需要」。對此，綠黨8日召開記者會，表示已搜集超過2000份的公投連署書，希望敦促正國會立委不要只是討論，請正國會正視人民的聲音與意見。

民進黨立委陳亭妃、余天、莊競程、黃秀芳、陳秀寳、陳歐珀、劉建國、蔡適應日前3提出《憲法》增修條文修正案，在條文前言部分，將「為因應國家統一前之需要」改為「為因應國家發展之需要」，並修正《憲法》第四條將「中華民國領土，依其固有疆域」改為「中華民國領土範圍為憲法效力所及地區」。

對此，綠黨8日上午於立法院召開修憲公投送件記者會，綠黨秘書長張竹芩表示，今年是一個很重大的劍法時刻，包括很多民間團體、政黨、總統蔡英文都說要修憲，最近正國會立委也也提出一樣的修憲內容，而綠黨從去年開始就已經在進行，今天終於要到中選會送件。

▲綠黨召開修憲公投送件記者會。（圖／記者林銘翰攝）



綠黨新竹縣議員余曉菁認為，憲法應該與時俱進，台灣需要一部屬於台灣人的憲法，應該在領土劃定、原住民權益、青年權益、性別權益、動物權益與環境權益等領域，以更加符合台灣人的視角訂定。

余曉菁指出，現今中華民國憲法的前言中，「為因應國家統一前之需要」絕對讓全台灣人民都無法接受，綠黨在連署過程中也感覺到相當訝異，台灣人絕對有資格大聲喊出「絕對不跟中國統一」，因為台灣跟中國不是兩岸關係，而是國與國關係，過去中華民國因時空背景導致憲法現在的樣貌，但台灣人不用承受不符合現狀的憲法。

綠黨副秘書長李菁琪則說，綠黨花一個月的時間就搜集到了2000份連署書，顯示這就是民意，反映了人民對憲法修改的期待，綠黨希望敦促正國會不要只是討論，請正國會立委應該正視人民的聲音與意見。

李菁琪呼籲，正國會立委也應一併討論將環境權入憲，並且明文列舉出原住民專章，「希望正國會不要人家推一個才做一件事」，因為這就是人民的聲音，一次到位把憲法修改為熱帶島嶼的樣子，而不是秋海棠時代的古早憲法。

根據綠黨所提的修憲公投案指出，「您是否同意立法院職權行使法應增列條文：第十屆立法委員應於2022年5月20日前審議通過憲法增修條文修正案，將前言『為因應國家統一前之需要』改為『為因應國家現階段之需要』，續依憲法增修條文第12條規定程序，送交全國公民投票複決」。

綠黨說明，此提案的兩個目的為「拒絕統一」及「還權於民」，希望把握憲法時刻，讓台灣爭議已久的統獨議題也能有所推進，從憲法上徹底切斷與中國（PRC）的關係。此外，在現行制度下人民並無直接修憲的權利，綠黨也希望以本提案作為一個嘗試，透過間接的方式取回人民修憲的權利。

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