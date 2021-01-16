綠黨：政治人物應對選民負責　2022年中壢議員選舉不缺席

▲桃園市議員王浩宇遭罷免成功，民眾激動大喊。（圖／記者林敬旻攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案16日登場，王浩宇以84582同意票確定遭到罷免。對此，綠黨表示，政治人物應莫忘自身民代的權責是由民眾賦予，並對信任自己的選民負責，2022年的地方選舉綠黨不會缺席，一定會推出符合綠黨核心理念、著重地方服務的候選人，參與中壢議員選舉。

中選會晚間表示，本次投票人數為9萬2226人，投票率為28.14％，有效票為9萬1710票，其中同意罷免票數為8萬4582票，佔92.23 %；不同意罷免票數7128票，佔7.77%，無效票為516票。

中選會說明，根據罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

對此，綠黨表示，今天是王浩宇的罷免投票，綠黨看到桃園的選民對於自己政治權力的展現，過去王浩宇對中壢有一定的貢獻，在中壢也爭取到了路平、小學早自習延後等成績，議員服務處的同仁們也都辛苦了。

綠黨指出，這是台灣民主珍貴的一課，政治人物應莫忘自身民代的權責是由民眾賦予，要堅持捍衛民眾的權利，並對信任自己的選民負責，綠黨看見民意的展現，所有黨公職將會以此為借鏡，謙卑地為選民服務。

綠黨強調，2022年的地方選舉綠黨不會缺席，一定會推出符合綠黨核心理念、著重地方服務的候選人，參與中壢議員選舉，不讓大家失望，努力前行。

事實上，王浩宇在2014年以綠黨候選人身分參選桃園市議員，初次參選就以1萬6269票當選；2018年則以1萬6292票順利連任，隨後在2020年退出綠黨，選擇加入民進黨。

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