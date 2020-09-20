　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

退綠黨秒入民進黨被罵爆！王浩宇「曬信件」自爆：我是被鬥走的

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲王浩宇退出綠黨真相曝光。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲王浩宇深夜發文自爆，他退出綠黨是被鬥走的。（圖／翻攝王浩宇臉書）

記者陳羿妏／綜合報導

桃園市議員王浩宇先前曾是綠黨成員，2020年大選落幕後退出該黨，同年2月隨即加入民進黨，遭外界痛批「叛徒」。對此，王浩宇今（20日）凌晨在臉書PO文自爆，「其實，我是被綠黨鬥走的」並寫下「一直沒說出的真相」。

2020立委開票結果出爐時，綠黨拿下33.7萬張票，得票率約為2.4％，進軍國會無望，也拿不到3％門檻的政黨補助，王浩宇當時稱「必須有人為敗選負責，我願負責」，隨即退出綠黨，而他在退出約一個月後，卻加入民進黨，引發外界批評稱他是「西瓜偎大邊」、「叛徒」。

對此，王浩宇今（20日）凌晨在臉書自爆，離開綠黨後，他面對很多攻擊與批評，大多認為他背叛綠黨、想蹭民進黨爭取更大的位置，但他為了保護綠黨，一直沒說的真相是「我其實是被鬥走的」；王浩宇說道，大選前一日2020年1月10日晚間，他跑完最後一個選舉行程回到家已快接近午夜，卻突然收到一封「你已經被移除在綠黨擔任的角色」的通知，同時，他在綠黨的官方e-mail、Facebook管理權限通通被拔除，事前完全沒有經過任何溝通，而投票日前8分鐘的這封信，讓他感到錯愕又納悶。

▲王浩宇退出綠黨真相曝光。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲根據信件時間，相差不到10分鐘就2020大選投票日，王浩宇卻遭移除粉專權限。（圖／翻攝王浩宇臉書）

王浩宇緊急求證後發現，「這是綠黨內部某些認為綠黨會突破3%的夥伴，為了爭奪未來綠黨的主導權跟補助款而做的動作。因為他們認為已經超過可以拉票的時間，我已經不可能呼籲把選票轉支持民進黨或其他政黨，所以在那個時間點發起政治鬥爭、排除支持我的派系，未來能把黨權跟補助款握在手裡。」並直言「這是因為，四年幾千萬補助款太有吸引力。」

王浩宇提到，事後綠黨內部有立刻出來道歉、坦承疏失，但這樣的做法仍讓他非常不舒服，「出錢出力的我無法接受綠黨還沒有突破門檻就開始內鬥，因此無論綠黨是否突破3%我都會選擇離開。而綠黨最主要的金主、長期協助的長輩，也在知道這件事情後暴怒，決定撤除對綠黨的所有支持，到現在都不曾再去綠黨。」

王浩宇表示，主要是想讓大家知道，他從加入綠黨到離開綠黨，一直都是以綠黨的最大利益去思考，沒有做過出賣綠黨權益的事情，而他也提到，在退黨風波之前，其實有民進黨前輩多次推薦他入黨，曾經拿更好的位置邀請他加入，但他不曾想過要離開綠黨，「這才是事實」，至於離開，對他來說就是個意外而已。

最後王浩宇說，「好險綠黨沒有拿到補助款，否則這樣的內鬥，恐怕會在有錢之後檯面化，真的會很可怕。抱歉，那麼晚才讓大家知道。」

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
峮峮連續2天現身小鬼靈堂　憔悴被人攙扶進場
信義威秀前被潑糞　21歲妹樂觀回應了
小鬼《玩很大》未播彩蛋首曝光！　KID整晚沒睡：慶幸有拍到
藝人御用領隊倒臥浴室猝死！2天前才哀悼小鬼　享年41歲
LIVE／小鬼靈堂現場Day2！　眾星忍淚到場…沉痛告別黃鴻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

退綠黨秒入民進黨被罵爆！王浩宇「曬信件」自爆：我是被鬥走的

LIVE／共軍2天派37架軍機越線挑釁　蔡英文親上火線回應

李登輝追思會促成「扁蔡同框」　陳水扁：上帝的旨意

共軍連2天越線挑釁　國民黨：應放棄武力犯台

遭促轉會質疑「假公開」　國民黨反批：民進黨政治鬥爭的畸形單位

共軍兩天37架軍機擾台　蘇紫雲：助攻台灣議題國際化

日方悼念李登輝不僅森喜朗、安倍　和歌山市政府也降半旗致意

柯文哲：「民之所欲，長在我心」決定李登輝生命意義與價值

「無恥甩鍋給長輩」　游淑慧批陳時中：該燉美豬腦補補歪樓的腦袋

徐巧芯批陳時中「真的失言」：難道長輩說喝符水治病也要推廣？

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

楊丞琳35分鐘趕場奔小鬼靈堂 婁峻碩：把他的正能量傳給大家

陳漢典「認識小鬼很幸福」：是我們的榜樣　鼓鼓憾「愛不能這麼晚說」…想傳承他的暖

草泥馬「爽坐特斯拉」逛夜市！ 網友哀嘆：羊駝都過得比我好...

小鬼主動脈剝離造成血管阻塞逝！醫曝易發族群：高血壓為重要因素

小甜甜哽咽「沒有勇氣聽他的聲音」　張棋惠捨不得：他在他的星球過很好

退綠黨秒入民進黨被罵爆！王浩宇「曬信件」自爆：我是被鬥走的

LIVE／共軍2天派37架軍機越線挑釁　蔡英文親上火線回應

李登輝追思會促成「扁蔡同框」　陳水扁：上帝的旨意

共軍連2天越線挑釁　國民黨：應放棄武力犯台

遭促轉會質疑「假公開」　國民黨反批：民進黨政治鬥爭的畸形單位

共軍兩天37架軍機擾台　蘇紫雲：助攻台灣議題國際化

日方悼念李登輝不僅森喜朗、安倍　和歌山市政府也降半旗致意

柯文哲：「民之所欲，長在我心」決定李登輝生命意義與價值

「無恥甩鍋給長輩」　游淑慧批陳時中：該燉美豬腦補補歪樓的腦袋

徐巧芯批陳時中「真的失言」：難道長輩說喝符水治病也要推廣？

聞到公主味道！南韓「迪士尼香氛」貝兒白玫瑰、樂佩洋甘菊好療癒

烤牡蠣飽滿會爆汁！宜蘭人氣平價燒烤店　大蛤蜊在嘴裡爆發鮮味

洋基賺到了！　查普曼頭部危險球將躲過今年禁賽

悼念完小鬼自責道歉！　丫頭上工「好幾次突然卡住」：我實在太弱了

砸50億美元讓川普點頭！TikTok不必賣斷　下載禁令延至27日

小鬼黃鴻升走得突然…粉絲心痛「每天聽他的歌」：以後還會再見面

小鬼妹連2天一早就到！　「穿全黑緊勾老公」堅強面對黃鴻升離去

華碩、公視舉辦「感動久久」校園短片徵選　參賽件數突破5年新高

大哥批「一上直播台就起乩」！連千毅遭押311天　曝獄中抄經生活

快訊／新北錦和國小火警！書櫃遭波及焚毀　1F教室內焦黑一片

政治熱門新聞

共軍連2天越線挑釁　國民黨：應放棄武力犯台

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

共軍兩天37架軍機擾台　蘇紫雲：助攻台灣議題國際化

國民黨批促轉會是民進黨鬥爭的畸形單位

達賴喇嘛：李登輝很可能在台灣轉世重生

和歌山市政府降半旗致意李登輝

游淑慧批陳時中：無恥甩鍋給長輩

森喜朗突提AKB48：一起讓國際和平

學者批官員　朝拜柯拉克特使鬧劇

獨／李登輝追思花藝設計團隊曝光　實現骨灰撒玉山心願

李登輝追思會促成扁蔡同框　阿扁：上帝的旨意

柯文哲：「民之所欲，長在我心」決定李登輝生命意義與價值

共軍19架軍機擾台　國防部籲自制

徐巧芯批陳時中「真的失言」

更多熱門

相關新聞

升格新手奶爸　立委莊競程喜迎男寶寶

升格新手奶爸　立委莊競程喜迎男寶寶

民進黨台中市立委莊競程正式升格人父，他的太太方心慧17日產下1名男嬰。莊競程開心地說，這是他們的第1胎，但會繼續生下去，「我們目標是生3個孩子！」。莊競程表示，孩子體重大約2780公克，比預產期提前三個星期出生，母子均安。

國民黨智庫民調：7成民眾反對瘦肉精美豬

國民黨智庫民調：7成民眾反對瘦肉精美豬

高調炒作鄭文燦接班　不利蔡英文

高調炒作鄭文燦接班　不利蔡英文

孽子弒母斷頭「責付衛生局」　鄭文燦：不合理

孽子弒母斷頭「責付衛生局」　鄭文燦：不合理

國民黨笑民進黨：大內宣變大甩鍋

國民黨笑民進黨：大內宣變大甩鍋

關鍵字：

王浩宇綠黨民進黨

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／羅志祥深夜現身小鬼靈堂！　「我來看你了」

信義威秀女子遭潑屎　頭頂砸一桶

快訊／任賢齊唱到一半「突暴哭中斷演出」淚別小鬼

坤達痛失兄弟小鬼…首曬合照悼念

看男友手機驚見「堂姐裸體照」！

1秒就能檢測出「主動脈剝離」高危險群

藝人御用領隊自由哥「倒臥家中浴室」猝死

黃鴻升倒數5集　KID堅守《玩很大》

永別初戀小鬼　楊丞琳堅強開腔

信義威秀女子遭人潑屎　竟不提告

台大醫「小鬼2病因」導致主動脈剝離猝死：多囊腎忌劇烈運動

買房老鳥「不考慮15年內大樓」新手驚呆

《玩很大》片頭播出小鬼特別版！

獨／房客男友勒脖狠刺　孕婦「腹部中刀」

蔡阿嘎家族新成員出生　阿嬤崩潰

更多

最夯影音

更多
鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...

鬼鬼哽咽「小鬼像親生哥哥」曾說「以我為榮」　丫頭「他上周還開玩笑」：健康沒了就沒命花...
鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

鬼哥超MAN扛重責「不要怕，有我在」　謝謝這整年..一直罩著《RUN新聞》

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

峮峮憔悴現身送男友小鬼最後一程　坤達緊牽柯佳嬿抵黃鴻升靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

楊丞琳忍痛「敬業上工」　一結束活動..立刻到小鬼靈堂

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

粉絲不捨送小鬼最後一程　道別寫下「來生再當你的粉絲」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面