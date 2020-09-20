退綠黨秒入民進黨被罵爆！王浩宇「曬信件」自爆：我是被鬥走的

▲王浩宇深夜發文自爆，他退出綠黨是被鬥走的。（圖／翻攝王浩宇臉書）

記者陳羿妏／綜合報導

桃園市議員王浩宇先前曾是綠黨成員，2020年大選落幕後退出該黨，同年2月隨即加入民進黨，遭外界痛批「叛徒」。對此，王浩宇今（20日）凌晨在臉書PO文自爆，「其實，我是被綠黨鬥走的」並寫下「一直沒說出的真相」。

2020立委開票結果出爐時，綠黨拿下33.7萬張票，得票率約為2.4％，進軍國會無望，也拿不到3％門檻的政黨補助，王浩宇當時稱「必須有人為敗選負責，我願負責」，隨即退出綠黨，而他在退出約一個月後，卻加入民進黨，引發外界批評稱他是「西瓜偎大邊」、「叛徒」。

對此，王浩宇今（20日）凌晨在臉書自爆，離開綠黨後，他面對很多攻擊與批評，大多認為他背叛綠黨、想蹭民進黨爭取更大的位置，但他為了保護綠黨，一直沒說的真相是「我其實是被鬥走的」；王浩宇說道，大選前一日2020年1月10日晚間，他跑完最後一個選舉行程回到家已快接近午夜，卻突然收到一封「你已經被移除在綠黨擔任的角色」的通知，同時，他在綠黨的官方e-mail、Facebook管理權限通通被拔除，事前完全沒有經過任何溝通，而投票日前8分鐘的這封信，讓他感到錯愕又納悶。

▲根據信件時間，相差不到10分鐘就2020大選投票日，王浩宇卻遭移除粉專權限。（圖／翻攝王浩宇臉書）

王浩宇緊急求證後發現，「這是綠黨內部某些認為綠黨會突破3%的夥伴，為了爭奪未來綠黨的主導權跟補助款而做的動作。因為他們認為已經超過可以拉票的時間，我已經不可能呼籲把選票轉支持民進黨或其他政黨，所以在那個時間點發起政治鬥爭、排除支持我的派系，未來能把黨權跟補助款握在手裡。」並直言「這是因為，四年幾千萬補助款太有吸引力。」

王浩宇提到，事後綠黨內部有立刻出來道歉、坦承疏失，但這樣的做法仍讓他非常不舒服，「出錢出力的我無法接受綠黨還沒有突破門檻就開始內鬥，因此無論綠黨是否突破3%我都會選擇離開。而綠黨最主要的金主、長期協助的長輩，也在知道這件事情後暴怒，決定撤除對綠黨的所有支持，到現在都不曾再去綠黨。」

王浩宇表示，主要是想讓大家知道，他從加入綠黨到離開綠黨，一直都是以綠黨的最大利益去思考，沒有做過出賣綠黨權益的事情，而他也提到，在退黨風波之前，其實有民進黨前輩多次推薦他入黨，曾經拿更好的位置邀請他加入，但他不曾想過要離開綠黨，「這才是事實」，至於離開，對他來說就是個意外而已。

最後王浩宇說，「好險綠黨沒有拿到補助款，否則這樣的內鬥，恐怕會在有錢之後檯面化，真的會很可怕。抱歉，那麼晚才讓大家知道。」