遭昔日夥伴批「心在民進黨」　王浩宇心寒曝撐黨實情：日久見人心

▲王浩宇退出綠黨後加入民進黨引熱議，他坦言近期遭過去夥伴私下批評「在綠黨的時心在民進黨」。（圖／翻攝王浩宇臉書）

記者徐愷昕／綜合報導

桃園市議員王浩宇曾是綠黨成員，2020年大選落幕後退黨，同年2月隨即加入民進黨，他20日於臉書PO文自爆，「我是被綠黨鬥走的」，而今天他又再次發文，澄清過去夥伴質疑他在綠黨時心早已在民進黨一事，對此他強調，「我會因為公眾事務據理力爭，但是我從不會為自己的利益吵架。」

王浩宇20日凌晨在臉書自爆，離開綠黨後面對很多攻擊與批評，大多認為他背叛綠黨、想蹭民進黨爭取更大的位置，但他為了保護綠黨，一直沒說的真相是「我其實是被鬥走的」；王浩宇說，大選前一日2020年1月10日晚間，他跑完最後一個選舉行程回到家已快接近午夜，卻突然收到一封「你已經被移除在綠黨擔任的角色」的通知，同時，他在綠黨的官方e-mail、Facebook管理權限通通被拔除，事前完全沒有經過任何溝通，而投票日前8分鐘的這封信，讓他感到錯愕又納悶。

王浩宇今（21）日坦言，有關退黨一事，近期他聽到有些當初綠黨的夥伴，私下批評他在綠黨的時候心在民進黨，但對於這樣的說法，他無法接受，無奈大嘆「完全不符合事實」。

王浩宇指出，「這幾年，綠黨快要消失的時候，付不出薪水、房租的時候我都沒有離開。就算是好幾次真的是只剩下我一個人，我都一個人把這個黨撐起，而不是選擇關燈離開」，表示自己為了綠黨，一個人在外面打仗，甚至是受傷，但他都沒有跟黨內抱怨過，就只是穩住黨務，讓他們（綠黨黨員）可以在外面關心各種公眾事務。

王浩宇表示，「就算是到這一次選舉，我還是做該做的事，幫綠黨募款、支撐財務，甚至是全台輔選。唯一一次揚言要退黨，是綠黨夥伴對於支持蔡英文、柯文哲猶豫的時候。這就是我…真正跟我相處過的人，都會知道我實際上是很溫和的，我會因為公眾事務據理力爭，但是我從不會為自己的利益吵架。我還是相信，日久見人心。」

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