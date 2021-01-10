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王浩宇自打臉昔「藻礁、礦業法」立場　陳思宇：罷免環保跳跳虎

▲▼王浩宇、陳思宇。（合成圖／記者李毓康攝）

▲王浩宇、陳思宇。（合成圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案16日舉行投票。對此，前民眾黨發言人陳思宇批評，王浩宇退出綠黨後，改變對藻礁、礦業法的立場，呼籲選民罷免這位「環保跳跳虎」。

陳思宇在臉書表示，政治人物最重要的莫過於回應選民的期待、代替選民發聲，但總有不及格的政治人物為了仕途看準風向，背叛選民，甚至回頭痛罵當初的合作夥伴；去年七月底大家見證王浩宇驚人的轉變，環團為了阻止會破壞藻礁的開發案，召開記者會並用多個杯子象徵要求蔡英文「千杯」的訴求，希望藻礁生態可以被大眾重視，結果綠黨出身的王浩宇，搖身一變成了民進黨打手王浩宇。

陳思宇指出，王浩宇曾說「綠黨的態度清楚，就是不支持任何程度的開發」，隨後改口「藻礁當然非常重要，但天然氣接收站對台灣的能源自主也很重要」，從不支持破壞藻礁的開發，轉向到藻礁在能源議題前可以被妥協，甚至在護航天然氣接收站的貼文中曲解環團記者會的內容，利用曲解、再理解、攻擊、公審的4步驟，把環團保護藻礁的發言，扭曲成不支持任何能源開發，「藻礁沒變、環團的訴求沒變，變的只有王浩宇的黨籍」，若理念隨風向和聲量輕易改變，還需要連選民期待都無法回應的市議員？還能相信他會為每張選票負責？

除了藻礁，陳思宇也點出王浩宇對礦業法的立場改變。陳思宇提到，民進黨無法完成礦業法的修法，導致多間礦場未通過環評、礦場營運跳過與原住民協商，王浩宇曾說「礦業法畢竟是民進黨政府2016對選民的承諾，執政的這四年中，我們可以體諒民進黨完成許多進步法案，但無法完成礦業法的立法，民進黨還是責無旁貸」；隨後改口為「亞洲水泥提供了務農、觀光外少數的穩定工作，礦業法過了，部落一半男人都得失業，孩子又看不到爸爸媽媽了」。

陳思宇批評，同一人在不同黨籍底下的發言居然變化這麼大，若只是立場變化就算了，王浩宇護航的同時還將勞工權益的保障、退休或轉業的計畫、礦區水土保持、土地再利用計畫、社區經濟和原住民文化重建等複雜議題在內的礦業法，包裝成為就業環保二選一的簡單選擇，利用這種方式造成社會對立換取聲量和支持，不只轉換價值比翻書還快、還用各種手法挑撥離間關心礦業法的民眾，為自己帶來民進黨支持者的選票。

陳思宇認為，從王浩宇的聲勢、得票率可看到，綠黨傾注大量資源在王浩宇身上，王浩宇也表示綠黨從他退出後新聞量減少96%，王浩宇用這種過河拆橋的行徑背棄那些支持綠黨、支持台灣環保更進一步的選民，讓綠黨就此失去唯一的一席桃園市議員。

陳思宇還說，原本還期待王浩宇可以記住自己是靠什麼議題起家的，盡可能回饋選民的期待，目前為止王浩宇表現得像個民進黨出身的市議員一樣，護航蔡英文對礦業法修法的跳票、護航蔡英文對藻礁維護承諾的跳票，因此，她呼籲選民16日站出來，罷免這位環保跳跳虎。

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