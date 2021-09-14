500元「客庄券」來了！總計40萬份　可依次扣「5元、10元也能用」

▲「客庄券2.0」方案出爐。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

配合行政院五倍劵加碼， 客家委員會今年再度推出「客庄券2.0」振興客庄社區經濟，9月22日起開始登記，預計發出40萬份、每份面額500元，發放份數較去年多，因此中籤率增加。屆時中獎民眾只要持手機內的中籤票劵掃碼消費，每次依實際消費金額逐次扣款，5元、10元也能消費，相當具客家精神！

此波「客庄券2.0」預算金額為2億，總共預計發出40萬份、面額500元；雖然相較去年面額800元減少，不過在份數上拉高，比去年的28萬多了12萬份。客家委員會表示，民眾可於共通平台領取振興五倍劵時參加抽籤，此次數位綁定將統一由共通平台受理全國民眾登記、抽籤及發送中獎簡訊。

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而中獎的民眾，屆時只要持手機內的中籤票劵掃碼消費，每次依實際消費金額逐次扣款，「5元、10元也能消費」，花多少、用多少，不僅民眾方便用券，零售商店也能提高銷售機會。今年更以Give Me 5互相鼓勵的溫馨意涵，邀請大家帶著票券到客庄遊。

▲「客庄券2.0專案」預計發出40萬份、每份面額500元。（圖／記者林育綾攝）

完成抽籤作業後，將由客家委員會進行發券及招募店家等作業，預計在10月8日開始上線招募，將招募全國11個縣市70個客家文化重點發展區，至少2000家合法登記、具稅籍之餐廳、民宿、社區零售商店等在地店家，而且不限業別，但不包括電商、百貨公司、量販店、全國性連鎖商店等。

「客庄券2.0」將於9月22日開放登記，使用期間暫定為2021年11月～2022年4月，預期帶動至少100萬人次至客庄店家消費，提升動客庄社區經濟總體產值逾16億元，達到振興客庄社區經濟的目的。

有關「客庄券2.0」活動，將不定期發布即時訊息於客家委員會全球資訊網，以供民眾及店家掌握第一手資訊。

▲客家委員會今年再度推出「客庄券2.0」振興客庄社區經濟，邀民眾遊客庄。（資料圖／記者林育綾攝）