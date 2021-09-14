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5張圖看懂「客庄券」怎麼用！登記發券時程、使用範圍一次看

▲▼客庄券2.0專案說明記者會。（圖／記者林育綾攝）

▲「客庄券2.0」完整方案出爐！（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

「客庄券2.0」來了！配合行政院五倍券加碼措施，客家委員會今年再度推出「客庄券」振興客庄經濟，總計40萬份，每份面額500元，發放份數較去年多，9月22日起民眾可於共通平台登記參與抽籤，期望年輕人帶長輩、一家人到客庄感受慢活步調，在疫情中放鬆！

▲▼客庄券2.0懶人包。（圖／客家委員會提供）

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▲「客庄券2.0」面額500元，預計發行40萬份。（圖／客家委員會提供）

● 面額及發行份數

今年「客庄券」預算金額為2億，總共預計發出40萬份、面額500元的數位券，以「Give Me 5」互相鼓勵的溫馨意涵，雖然相較去年面額800元減少，不過在份數上拉高，比去年的28萬多了12萬份，因此中籤率提升不少。

▲▼客庄券2.0懶人包。（圖／客家委員會提供）

▲客庄券2.0將於9月22日起，在共通平台開放登記及抽籤。（圖／客家委員會提供）

● 登記、抽籤、中籤通知

9月22日起，民眾於共通平台領取振興五倍券時，可參與客庄券抽籤，並統一由共通平台發送「中籤簡訊」，得獎民眾將會收到手機簡訊通知，中籤名單也將公布於振興五倍券官網。

▲▼客庄券2.0懶人包。（圖／客家委員會提供）

▲「客庄券2.0」每次依實際消費金額逐次扣款。（圖／客家委員會提供）

● 花多少、扣多少

去年客庄券最低使用面額為100元，今年改為「每次依實際消費金額逐次扣款」，民眾只要持手機內的中籤票劵掃碼消費，就算是「只花5元、10元也能用」，花多少、用多少，不僅民眾方便用券，零售商店也能提高銷售機會。客家委員會副主委鍾孔炤說，常常吃個小吃頂多30、40元，所以票券花多少、扣多少，方便性提升。

▲▼客庄券2.0懶人包。（圖／客家委員會提供）

▲預計全台有超過2000個商家可使用。（圖／客家委員會提供）

● 哪裡用？

客委會將於10月8日起，在線上啟動招募全國11個縣市、70個客家文化重點發展區，預期至少有2000家合法登記、具稅籍之餐廳、民宿、社區零售商店等在地店家可以使用；而此次招募商家將「不限業別」，但為了振興地方商家，因此「不包括」百貨公司、量販店、全國性連鎖商店等。

▲▼客庄券2.0懶人包。（圖／客家委員會提供）

▲「客庄券2.0」預計11月中發行。（圖／客家委員會提供）

● 發券日期、使用期限

客庄券抽獎，將配合振興五倍券辦理期程，而發券日暫定為11月中旬，使用期間暫定到2022年4月30日。預期能帶動至少100萬人次至客庄店家消費，提升動客庄社區經濟總體產值逾16億元。

▲▼客家委員會副主委鍾孔炤，說明客庄券2.0方案。（圖／記者林育綾攝）

▲客家委員會副主委鍾孔炤，說明客庄券2.0方案。（圖／記者林育綾攝）

客家委員會副主委鍾孔炤表示，推出客庄券，就是希望在疫情下邀請民眾到客庄放慢腳步、放鬆壓力，同時提升客庄經濟發展。而此次以數位券模式發行，是否會擔心部分民眾因「數位落差」而使用不便？鍾孔炤說明，客庄券以數位規模發行，其實相當好用又實用，就像所有電子支付工具一樣，一回生、二回熟，也很期待年輕朋友可以帶著長輩，一家人到客庄玩，帶領或教他們使用。

有業者表示，一開始對電子券很恐懼，尤其很多客庄商家的經營都是老人家，或是50多歲，碰到3C就開始打結，不過經過客委會輔導後，發現用客庄券比收現金方便很多，還帶動整個業績大幅成長。

另也有小吃攤老闆說，去年客庄券是以100元為單位，不過有時候一碗客家粄條頂多50元，這次的客庄券可以分次消費，花多少、扣多少，等於消費者可以到客庄多用、多玩幾次。

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