各部會加碼振興券曝光！新增「國旅券」、「好食券」合計1300萬份

▲農委會去年推出農遊券，當時使用率約達88.2%。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲、李宜秦／台北報導

隨著疫情趨緩，行政院規劃五倍券方案提振疫後經濟，行政院長蘇貞昌日前也表示，除了五倍振興券外，也會請各部會研擬去年順利帶動產值的藝FUN券、農遊券、動滋券等。行政院會今（26日）討論振興五倍券方案，據了解除了去年的藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券都確定重出江湖外，還將由交通部推出「國旅券」可在旅行社使用、原民會推出「i原券」在原民會認證的手工藝品店、餐飲店使用。

此外，經濟部也將推「好食券」讓餐飲店家、糕餅伴手禮店家或夜市、市場小微店家使用，國發會也推「地方創生券」可用在地方創生相關計畫。相關票券在民眾領取五倍券時，可至共通平台參加抽籤，初步規劃各部會加碼票券合計超過1300萬份。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲各部會加碼振興券。（圖／行政院提供）

《ETtoday新聞雲》整理各部會最新規劃：

農遊券

農委會去年發行面額250元的農遊券，掀起各地區農會超市搶購熱潮，根據統計，當時使用率約達88.2%。

農委會說明，今年的農遊券會朝向配合五倍券來規劃，面額預計比去年高，細部仍在討論中，將可用於休閒農莊、觀光魚市、森林育樂場域、休閒農業區、特色主題農遊業者等。

動滋券

為提振受疫情衝擊的運動產業，體育署去年曾推出面額500元的電子票券動滋券，採先登記後抽籤的方式，最終約376萬人領券。

體育署表示，目前正在研擬爭取特別預算發放動滋券，但為了避免集中消費特定業別，可能使用方式不同於去年，而是有意搭配五倍券推出加碼活動。

藝FUN券

文化部配合振興五倍券，已積極規劃藝FUN券政策，初步規劃仍以新台幣600元為面額，電子、紙本形式都有，而且總發行預算及份數將「比去年還多」。

客庄券

去年推出浪漫客庄旅遊券，總名額28萬份，以等值新台幣100元為單元，每人800元，可以自由選取張數，分次使用。

至於今年的客庄券，客委會指出，目前還在規劃中，面額也會與其他部會一同考量、盡量衡平。

今年新增票券：

國旅券

交通部去年曾推安心旅遊補助，今年則以「國旅券」形式推出。交通部表示，觀光局正在規劃「國旅券」，原則上會配合振興五倍券，針對觀光旅遊產業加碼，如旅行社、旅宿業、觀光遊樂業等，有關國旅活動的產業都可納入適用範圍，會在平台以「抽取」方式發放，不會普發，至於面額、份數等則仍在研議中。

i原券

原民會推出「i原券」，可用於手工藝品店、餐飲店、農特產品店等原民會認證店家。

好食券

由經濟部推出的好食券可用於餐飲店家、糕餅伴手禮店家或夜市、市場小微店家、攤商等。

地方創生券

國發會推出地方創生券用於地方創生相關審查補助計畫及其合作網絡。