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藝Fun券、動滋券、農遊券、客庄券要回來了！　最新規劃一秒懂

▲▼各部會2021初步規劃加碼振興。（圖／ETtoday）

▲各部會2021初步規劃加碼振興。（圖／ETtoday）

記者崔至雲／台北報導

隨著疫情趨緩，行政院規劃五倍券方案提振疫後經濟，行政院長蘇貞昌日前也表示，除了五倍振興券外，也會請各部會研擬去年順利帶動產值的藝FUN券、農遊券、動滋券等。為讓讀者更瞭解年相關加碼內容，《ETtoday新聞雲》整理各部會最新規劃。

農遊券
農委會去年發行面額250元的農遊券，掀起各地區農會超市搶購熱潮，根據統計，當時使用率約達88.2%。
農委會說明，今年的農遊券會朝向配合五倍券來規劃，面額與去年相同，細部仍在討論中，但會秉持著去年的基底，再加以研擬，原則上會使以去年網路登入的方式取得。

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動滋券
為提振受疫情衝擊的運動產業，體育署去年曾推出面額500元的電子票券動滋券，採先登記後抽籤的方式，最終約376萬人領券。

體育署表示，目前正在研擬爭取特別預算發放動滋券，但為了避免集中消費特定業別，可能使用方式不同於去年，而是有意搭配五倍券推出加碼活動。

藝FUN券
文化部配合振興五倍券，已積極規劃藝FUN券政策，初步規劃仍以新台幣600元為面額，電子、紙本形式都有，而且總發行預算及份數將「比去年還多」。

客庄券
去年推出浪漫客庄旅遊券，總名額28萬份，以等值新台幣100元為單元，每人800元，可以自由選取張數，分次使用。
至於今年的客庄券，客委會指出，目前還在規劃中，面額也會與其他部會一同考量、盡量衡平。
 

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