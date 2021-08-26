「客庄券2.0」縮水800→500元！發行數增至40萬　抽籤方式搶先看

▲客家委員會為了振興客庄社區經濟，再次推出「客庄券2.0」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

配合行政院振興五倍劵加碼， 客家委員會為了振興客庄社區經濟，再次推出「客庄券2.0」，預算金額為2億，總共預計發出40萬份、面額500元；雖然相較去年面額800元減少，不過在份數上拉高，比去年28萬多了12萬份。

客家委員會表示，「客庄券2.0專案」是振興五倍劵加碼措施，預算金額2億元，共提供40萬份數位客庄劵，每份面額500元，民眾可於共通平台領取振興五倍劵時參加抽籤，此次數位綁定將統一由共通平台受理全國民眾登記、抽籤及發送中獎簡訊。

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在完成抽籤作業後，另由客家委員會進行發券及招募店家等作業，以激勵民眾至客庄消費。預計招募全國11個縣市70個客家文化重點發展區，至少2000家合法登記、具稅籍之餐廳、民宿及社區之零售商店等在地店家（不限業別，惟不包括電商、百貨公司、量販店及全國性連鎖商店等），預估可帶動客庄社區經濟總體產值約16億元。

屆時民眾只要持手機內之中獎票劵掃碼消費，每次依實際消費金額逐次扣款，提供好領、好用之服務，期望民眾帶著全家大小，刺激客庄消費動能，振興社區經濟，使用期間暫定為2021年11月至2022年4月。

目前「客庄券2.0專案」正處理相關行政作業，詳細內容及期程，將會在專案活動官網公告。

▲「客庄券2.0專案」時程。（圖／翻攝客家委員會官網）

另外文化部推出「藝FUN券」目前規劃爭取18億元預算，發行面額600元，合計共300萬份，發行形式含數位及紙本，而紙本券發行對象同去年，含65歲以上、18歲以下或領有身心障礙證明者；其他事項包括行政院共通平台抽籤、發行時間、適用範圍等相關細節，文化部將配合行政院整體政策規劃後統一公布。

600元藝FUN券來了！總數300萬份比去年多 紙本電子申請對象一次看