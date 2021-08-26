農遊券面額公布「888元」　先抽88萬幸運兒

▲農委會今日公布農遊券面額、數量。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

隨著疫情趨緩，行政院規劃五倍券以及振興券。農委會今（26日）稍早公布，今年的農遊券面額將提高到888元，數字相當吉祥，第一階段將抽出88萬名幸運兒，第二階段則在明年農曆過年前抽籤，再送出58萬張農遊券，以刺激年節消費。

農委會主任秘書范美玲表示，這次配合行政院，將在共通平台統一抽籤，領取5倍券的民眾，只要在共通平台勾選抽籤意願，都有機會可以抽中農遊券，抽到農遊券的民眾，預計自110年10月至111年的4月期間都可使用，可至農委會輔導10大類領域消費使用，合作業者農委會後續將會公開，類別包括：

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一、 農村好物、農社企業者

二、 農村社區組織或團體

三、 取得許可登記證休閒農場

四、 休閒農業區旅遊服務中心與會員業者

五、 田媽媽、亮點茶莊、農村酒莊或有固定據點之百大或在地青農

六、 農漁特產展售中心、直銷站、社區小舖、漁產直販所

七、 特色主題農遊業者

八、 魚貨直銷中心或觀光魚市業者或攤商

九、 領有娛樂漁業執照業者

十、 國家森林遊樂區

農委會預估，本次將創造農產品、休閒農業、漁業等農業總體消費效益達68億元，帶動農業旅遊人次達340萬人次，促進農村在地商機復甦，穩定農村就業與經濟活動。最後提醒民眾，務必到共通平台勾選參加農遊券抽籤。

農委會去年發行面額250元的農遊券，掀起各地區農會超市搶購熱潮，根據統計，當時使用率約達88.2%。而今年，政府為了提振疫後經濟，行政院除了發行五倍券外，也會請各部會研擬去年順利帶動產值的藝FUN券、農遊券、動滋券等，今年更加碼請交通部推出「國旅券」可在旅行社使用、原民會推出「i原券」在原民會認證的手工藝品店、餐飲店使用。