桃園女扮北市警！三級警戒造謠「台北被封了」…判罰8千

▲女子假扮北市警方，在LINE群組造謠「台北封城」遭到法辦。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者陳羿妏／桃園報導

雙北地區今年5月15日因疫情升溫，防疫警戒提升至第三級，八大場所雖然關閉，但民眾只要遵守防疫及相關規範，仍能正常生活。未料，一名劉姓女子卻在行政院宣布三級警戒當天，於LINE群組自稱是台北市警察，並傳訊稱「台北被封了」等疫情假訊息，隨後遭到法辦。桃園地院日前審理後，依散佈謠言，足以影響公共安寧，對劉女裁罰8000元罰鍰，可抗告。

判決指出，劉女於今年5月15日雙北三級警戒時，以暱稱在直播主與觀眾交流互動的多人LINE群組內傳送「姐姐你們要買東西的要快哦。16：00封城。」「對啊台北被封了。」、「台北。新北。都被封了」、「新聞有播」、「手機也收到了」、「警察、我台北的」等內容，供多數人觀看。警方接獲檢舉後，循線查獲劉女，並將其依社維法送辦。

劉女被逮辯稱，自稱自己是服務業人員，是自己的乾哥哥要求她傳送上述訊息。不過，法官認為，劉女自稱從事服務業，卻在群組內假扮成警察，且無法提出乾哥哥的任何資訊，因此不採信其說詞。

法官審酌，劉女明知內容不實，仍假借公務人員名義刻意散佈，再加上該群組除劉女之外另有17人，可見該訊息恐讓其他成員誤信為真，面對疫情發展及防疫政策出現恐慌、畏懼之心，可能採取非理性行動，足以影響公共安寧秩序，故最終依違反社維法，對劉女裁罰8000元罰鍰，可抗告。