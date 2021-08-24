　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

造謠王美花確診　5句話讓他噴5萬元

▲▼立法院經濟委員會 經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

▲有民眾亂散布經濟部長王美花確診消息。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者洪靖宜／高雄報導


高雄一名男子在今年6月疫情嚴峻之際，於臉書社團寫下：「部長級有人確診，是不是螺絲鬆懈，自從人民鬆懈，年輕人鬆懈，大家都鬆懈」，還附上經濟部長王美花的照片，被警方盯上後依法送辦，檢方考量他有悔意，給予緩起訴處分，但必須6個月內支付公庫5萬元，參加3場法治教育講座。

檢方指出，高雄一名39歲的林姓男子於今年6月11日，以暱稱「周XX」在臉書「爆政公社」社團中貼文，寫下：「部長級有人確診，是不是螺絲鬆懈，自從人民鬆懈，年輕人鬆懈，大家都鬆懈」，並附上有經濟部長王美花頭像的新聞剪影。

警方循線查出發文者為林男，並通知他到案說明後，林男坦承貼文，不過擷取的新聞是經濟部的員工確診，並非部長確診，但這已觸犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3百萬元以下罰金。

法官審酌林男無其他刑案紀錄，且表達悔意，因此以緩起訴處分，但他必須於6個月內支付公庫5萬元，並參加3場觀護人室安排的法治教育講座。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

金門縣普發現金5千元敲定！第一波3.3萬人8月底前可領到

少女蹺家失身！學霸兒嘗禁果挨告功課崩盤　父：他本來很乖

 

►在家爽吃大廚好料還能省下外送費！

ET快訊
郭婞淳穿奪金量級59號球衣開球　開出好球嗨到跳起來
快訊／39歲男打完高端後猝死　衛生局晚間證實：無慢性病
楊實秋兒遭控偷按摩油　庭外宣布參選2022北市議員
吳宗憲「22年前沒靠房貸」買300坪房　Sandy要賣...
新北39歲男打高端後猝死　病史曝光了
快訊／知名「捲捲老爹圍欄」突宣布停業　無力退保證金家長傻眼
LIVE／「舉重女神」郭婞淳現身職棒開球　全程直播看這裡
李英愛70歲老公「像40歲超年輕」　近照曝光網下巴掉了
酸民狂湧作家臉書！　女兒3句話正面回擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

極凶6少恐怖尋仇　利刃穿肺破頭「顱內卡7刀片」

楊實秋兒遭控偷150元按摩油　庭外宣布參選2022北市議員

快訊／知名「捲捲老爹圍欄」無預警停業　無力退保證金家長傻眼

造謠王美花確診　5句話讓他噴5萬元

飛行傘帶客降落撞到沙灘客　教練頻道歉慘遭痛毆！勸架的也被打

柴山死亡地圖曝！她樹藤纏身坐姿斷氣　鬼月連2起失蹤悲劇收場

打工仔愛偷窺！第3度躲女廁...辯「手機沒拍」下場曝

14歲蹺家女為救男友反溺死　家屬殯儀館「怒喊支援」猛推23歲男

她感情受挫雙腿懸4樓牆外　怒吼：不用同情我！警消及時搶命

拒「換妻」老公竟出大絕！帶正妹砲友多人連結　人妻火大休夫

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

30歲上班族3200塊包牌中大獎　開出27億彩券行「嗨翻放鞭炮」

蔡英文打高端「這一幕」引熱議 老鳥狂歪樓：抽到海軍陸戰隊啦

台南嬤孫收驚後離奇陳屍車內！師父還原案發現場「不知有回來」

當得來速？老闆請他下車取煎餃　男爆氣「不買了」嗆：花錢還被唸

瑪莎拉蒂「渣男」清掉再噴「愛你」　女友嗆網：我不笨！我知道怎麼寫

女CEO飛俄選上等精子懷二胎！　「霸氣買船」寵5國混血3歲女兒

極凶6少恐怖尋仇　利刃穿肺破頭「顱內卡7刀片」

楊實秋兒遭控偷150元按摩油　庭外宣布參選2022北市議員

快訊／知名「捲捲老爹圍欄」無預警停業　無力退保證金家長傻眼

造謠王美花確診　5句話讓他噴5萬元

飛行傘帶客降落撞到沙灘客　教練頻道歉慘遭痛毆！勸架的也被打

柴山死亡地圖曝！她樹藤纏身坐姿斷氣　鬼月連2起失蹤悲劇收場

打工仔愛偷窺！第3度躲女廁...辯「手機沒拍」下場曝

14歲蹺家女為救男友反溺死　家屬殯儀館「怒喊支援」猛推23歲男

她感情受挫雙腿懸4樓牆外　怒吼：不用同情我！警消及時搶命

拒「換妻」老公竟出大絕！帶正妹砲友多人連結　人妻火大休夫

女嬰腸胃塞胸「肺容積剩45%」！心臟也移位　醫鬼門關前搶回1命

郭婞淳穿奪金量級59號球衣開球　開出好球開心跳起來

白汪外出散步！嘴邊流出「兩柱冰晶鑽」　網暴動：掛鍊怎麼賣

中鋼拚減碳邁大步　汽電共生鍋爐提前全面停用燃煤發電

全訊通過股票上市案！最快Q4掛牌　搶攻國防、航太領域

《天天向上》男主持人被控性侵！女痛訴「有目擊者有監視器」遭警吃案

吳敦義還在氣！不滿韓國瑜稱「一碗滷肉飯都沒有」　掉頭就走

快訊／39歲男打完高端隔天昏迷不治　衛生局晚間證實：無慢性病

極凶6少恐怖尋仇　利刃穿肺破頭「顱內卡7刀片」

她是Kai 10年鐵粉　「老公買熊圖案包包」幫追星⋯超甜舉止被讚爆

社會熱門新聞

快訊／專欄作家昨打高端！今晨身體不適送醫亡

專欄作家打高端後不適死亡！昨臉書PO背影

快訊／新北39歲男昨打高端　今浴室昏倒不治

甜美人妻看牙遭強吻　醫毀三觀錄音檔曝

看行車紀錄器才知被綠！妻喊「不要弄到我裡面」

「水煮男」女友嗆網友：我不笨！我知道怎麼寫

走私豬瘟肉母女檔容貌曝光！羈押禁見

「渣男」清掉再噴「♡你」　海神變塗鴉板

專欄作家曾說「向病毒獻祭」：少數犧牲換多數平安

紅線違停　女錄影嗆警：我們在下貨

打完高端隔天身亡...專欄作家急救畫面曝！

男搭電梯不斷上下　2小時後墜樓亡

快訊／花蓮保安隊員警巡邏　跌進消波塊亡

快訊／男到台南某旅館輕生！濃煙狂竄險燒整棟樓

更多熱門

相關新聞

彰化周三起施打高端！葉彥伯：預約近100%

彰化周三起施打高端！葉彥伯：預約近100%

彰化縣預約高端疫苗民眾有33,301人，衛生局從明(25)日起至28日接種，但國內從23日正式開打已出現3例施打後身體出現不適，今日又傳出一名網路專欄作家(56歲)施打後不幸身亡，彰化民眾會因此卻步產生緩打潮，衛生局長葉彥伯表示，高端疫苗預約人數接近100%，應該不會有爽約劑問題。

金門縣普發現金5千！第一波3.3萬人8月底前可領到

金門縣普發現金5千！第一波3.3萬人8月底前可領到

柴山死亡地圖曝　鬼月連2起失蹤悲劇收場

柴山死亡地圖曝　鬼月連2起失蹤悲劇收場

台人選疫苗先看副作用？他1納悶爆共鳴

台人選疫苗先看副作用？他1納悶爆共鳴

等了10年！高雄長庚成立母胎醫學中心

等了10年！高雄長庚成立母胎醫學中心

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染高雄假訊息

讀者迴響

熱門新聞

快訊／專欄作家昨打高端！今晨身體不適送醫亡

「30歲上班族」抱走威力彩27億？里長駁：假的

威力彩27億　上班族包牌爽中大獎

專欄作家打高端後不適死亡！昨臉書PO背影

威力彩27億開出！Kobe一生「7數字全中」超玄

48歲啃老巨嬰「爆哭拒工作」逼瘋母　真相卻讓網怒了

小禎爆「婚內偷吃」！閨蜜握毀滅性證據

嗆老外「來中國拿」　辣妹真的來了

快訊／新北39歲男昨打高端　今浴室昏倒不治

開水龍頭「一堆蟲蠕動」　高雄妹洗澡崩潰

20年住宿阿富汗　大堂A片看完陷沉思

比Delta致命　超強大毒株恐2022現世

阿富汗「淫穢網紅」慘遭塔利班私刑處決！

她揭小禎慣性說謊　騙粉絲運動瘦40kg卻是靠手術

好市多買哈根達斯　「抹茶味被調包」

更多

最夯影音

更多
電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」

電話狂call都不接！女友氣炸 見男友愛車秒噴漆寫「渣男」
台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

台中雞翅名店傳「塑膠袋下鍋炸」　被錄影檢舉...業者喊冤：角度問題

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

七月撞鬼了？前車突噴大量白煙 下秒消失無蹤...他嚇傻：什麼碗糕

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

終結41槓！威力彩27億有人中了　新北三峽投注站幸運兒一注獨得

30歲上班族3200塊包牌中大獎　開出27億彩券行「嗨翻放鞭炮」

30歲上班族3200塊包牌中大獎　開出27億彩券行「嗨翻放鞭炮」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

搶救荷包大作戰 送折價券

搶救荷包大作戰 送折價券

即日起至8月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額送200元現金折價券！荷包從此不哭泣

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面