造謠王美花確診　5句話讓他噴5萬元

▲有民眾亂散布經濟部長王美花確診消息。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者洪靖宜／高雄報導



高雄一名男子在今年6月疫情嚴峻之際，於臉書社團寫下：「部長級有人確診，是不是螺絲鬆懈，自從人民鬆懈，年輕人鬆懈，大家都鬆懈」，還附上經濟部長王美花的照片，被警方盯上後依法送辦，檢方考量他有悔意，給予緩起訴處分，但必須6個月內支付公庫5萬元，參加3場法治教育講座。

檢方指出，高雄一名39歲的林姓男子於今年6月11日，以暱稱「周XX」在臉書「爆政公社」社團中貼文，寫下：「部長級有人確診，是不是螺絲鬆懈，自從人民鬆懈，年輕人鬆懈，大家都鬆懈」，並附上有經濟部長王美花頭像的新聞剪影。

警方循線查出發文者為林男，並通知他到案說明後，林男坦承貼文，不過擷取的新聞是經濟部的員工確診，並非部長確診，但這已觸犯《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3百萬元以下罰金。

法官審酌林男無其他刑案紀錄，且表達悔意，因此以緩起訴處分，但他必須於6個月內支付公庫5萬元，並參加3場觀護人室安排的法治教育講座。

時間對我們來說完全沒用！

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