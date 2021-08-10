轉傳「陸軍毒藥消毒」被控假訊息　北檢：與疫情病例無關

▲國防部曾駁斥「劇毒消毒」為假訊息，但因與疫情無關，檢察官處分不起訴轉傳的3人。（合併圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

雙北市新冠肺炎疫情進入三級警戒前，網路出現傳言，指出陸軍化學兵即將全面消毒，「藥劑非常毒」，調查局循線找到造謠及轉發的共13人，依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》等罪移送台北地檢署偵辦，但檢察官認為文章與疫情無關，10日處分不起訴其中3位民眾，另10人移轉其他地檢偵辦。

5月14日開始流傳的這篇文章寫道，「今天晚上務必將家中的門窗關緊，尤其是陽台的窗，因為新北市與台北市在星期五和星期六兩天，會有陸軍化學兵群來進行全面消毒，什麼時候消毒到哪裡無法預知，所以請大家這兩天都要謹慎」。

謠言還提到「這兩天也不要買路邊攤或是面對馬路邊開放式廚房的餐飲及食物，因為化學兵群的藥劑非常毒，不知該店家在消毒後，是否有仔細清潔，請大家這三天吃外食要小心謹慎。」

國防部當晚駁斥並澄清，所謂藥劑是稀釋的漂白水，對人體沒有直接傷害，調查局隨即以「引發雙北地區居民及商家恐慌」為由，極為重視，鍥而不捨追查出文章是從黃姓女子開始流出，其他人先後專發道家長會、家族、百貨、宮廟等群組擴散。

但檢察官認為，這篇文章內容，並沒有提到與流行疫情有關的病例數，或有集體聚集現象，不屬於法律要處罰的疫情謠言或不實訊息，因此將北檢轄區內3名被告處分不起訴，另外黃女等其他10人則分別移轉由士林等地檢署偵辦。

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