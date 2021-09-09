「新冠疫苗+麻醉劑會致命」他轉傳假訊息　不起訴理由曝光

▲徐姓男子轉傳打完新冠疫苗後接受麻醉可能死亡的假訊息。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

徐姓男子轉傳LINE訊息，稱有朋友接種新冠肺炎疫苗2天，看牙醫打了局部麻醉後立即死亡，呼籲接種任何疫苗的人「被禁止使用任何類型的麻醉劑」，被依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》散布假訊息罪法辦，台北地檢署函詢中央疫情指揮中心，證實這是假訊息，但因與疫情病例無關，9日處分不起訴。

根據高檢署8月份公布數據，新冠肺炎疫情在台擴散期間，到2021年8月5日為止，全台各地檢署受理約2400件疫情相關案件，其中最大宗的是「假訊息」案，約有1351案，遭移送1660名被告中，84人遭起訴，起訴比率僅約5%，但全國司法警察仍持續加強追查假訊息製造防疫恐慌案件。

▲檢察官認為這則假訊息與疫情無關，處分不起訴。（圖／調查局提供）

新北市調處5月間查到徐姓男子，在LINE群散布「任何接種冠狀病毒疫苗的人都被禁止使用任何類型的麻醉劑…一個朋友的親戚2天前打了疫苗，昨天去看牙醫打了局部麻藥後立即死亡」等訊息，但調查局查看疫苗包裝與說明都沒有相關警語，認為徐男涉嫌散布假訊息，依法移送。

檢察官為此，函詢中央疫情指揮中心，也確認施打疫苗後禁止打麻掉的訊息不實，但是依照《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》、《傳染病防治法》，要刑罰要追究的是疫情謠言，但徐男轉傳內容沒有提到與流行疫情有關的病例數，或有集體聚集現象，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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