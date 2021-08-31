在群組tag同學問：真的嗎？　她慘被調查局依散布疫情假消息法辦

▲張姓女子在群組詢問恰好為同學的飯店老闆娘，其旅館是否為防疫旅館，卻被認為是散布假訊息慘遭法辦。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）



記者黃宥寧、林冠吟／台北報導

苗栗晶圓大廠京元電6月爆發群聚感染事件，造成民眾人心惶惶，當時更有消息指出栗華飯店成為防疫旅館，「今天送了60個京元電進去隔離」，張姓女子因恰好與飯店闆娘俞姓女子為同學，在群組tag俞女詢問「真的嗎」，被俞女證實為假消息後，張女竟被調查局依散布疫情假訊息送辦。但士林地檢署偵查後，認為張女罪證不足，對其採不起訴處分。

京元電竹南廠6月爆發大規模群聚感染事件，造成當地民眾人心惶惶，就有民眾在通訊軟體間流傳，栗華飯店成為防疫旅館，「今天送了60個京元電進去隔離，最好不要在那附近逗留」等不實消息。

一名張姓女子看到該訊息後，因正好和飯店的老闆娘俞姓女子為同學，在「我們這一班」的群組裡，傳送該訊息到群組後，tag俞女向其詢問「真的嗎？」，俞女回應「我們沒有京元電，這是假消息」，張婦再回「妳為全體大局著想，有能力付出，實在讓人敬佩，感謝妳」等語，事後卻被調查局認為是散布假訊息，被依違法《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》送辦。

張女到案後，堅稱僅是向剛好是同學的飯店老闆娘俞女確認消息真假，她在確認是謠言後，即對俞女表示感謝。士林地檢署偵訊後認為，經由話紀錄可以確定張女僅在查知訊息之真實性，不足以有產生損害公眾或他人者之可能，對其採不起訴處分。