快訊／才降二級又要強化！　竹市26年老字號婚宴會館含淚掰掰

▲在新竹經營26年的婚宴會館老字號「金輝餐廳」，於今日宣布結束營業。（圖／翻攝臉書《金輝餐廳》）

記者陳凱力／新竹報導

今(3)日爆出2位已完成疫苗注射的機師疑似遭Delta病毒傳染確診，隨後中央疫情指揮中心也宣布，桃園市「啟動強化二級」，下午新竹市府也宣布，即日起至9月9日同步跟進。消息一出後，餐飲業叫苦連天，在新竹經營20多年的老字號婚宴會館「金輝餐廳」，也宣布結束營業。

稍早「金輝餐廳」粉專公告，由於疫情的衝擊以及對未來的茫然，經過各種的考量，很遺憾的跟大家公佈，金輝餐廳將於 2021/10/03結束營業。同時感謝老朋友們幾十年來的支持與陪伴。小編含淚道別，也向大家喊話，「感謝大家多年的支持，請大家把握這幾天的日子回來看看我們好嗎…小編…在這裡等您」。

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金輝餐廳前身為民國80年始的「百門春」，民國84年由董事長楊輝雄接手後改名為「金輝」，一路走過26個年頭，在新竹市是許多人選擇婚宴的老字號。

楊輝雄接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問表示，結束營業有許多因素，金輝餐廳因主打宴會菜，從去年國外疫情爆發後，國內尾牙聚餐直接「死當」，接著今年初的春酒也全部喊卡，沒想到5月再爆發三級疫情，尤其這幾個月，根本是0進帳。

楊輝雄說，疫情期間，餐廳曾做一些外帶增加收入，無奈外帶生意幾乎是「個位數」，完全幫助不了業績，他說，其實從8月開始就和員工討論「收起來」的想法，本來想說開學前好不容易降級解禁，才沒過幾天，疫情又來了。今日竹市府也跟進桃園市「強化二級」，規定室內限制50人，公告一出，也幾乎是再度宣判餐廳關禁閉。

楊輝雄也透露，有客人去年來下訂金要辦婚宴，結果遇到疫情又延到今年，昨天來吃飯，又聽到還有新的變種病毒，又把宴客再延到明年。一延再延，疫情看不到頭，餐廳最後只好退還訂金。

記者詢問楊輝雄，至三級以來餐廳的虧損，包含人事水電房租…每個月有沒有超過200萬，他苦笑說「不止啦」，但是拒絕透露確切金額。他說，金輝餐廳從古至今對員工都是發全薪，將近快一年的慘澹經營，真的真是撐不下去了，一些工作20多年的老員工也很捨不得，不過真的沒辦法，遇到疫情…

金輝餐廳將營運至10月3日，對於資遣員工也加發1個月薪水，希望能盡量照顧員工，同時楊輝雄還留著「起家厝」、另一家婚宴餐廳「華麗雅緻」，他說，先度過這一波低潮，等待有一天東山再起。

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