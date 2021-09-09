　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「突破性感染」這2類人重症風險最高　美CDC最新數據曝光

▲▼美國新冠肺炎患者在奧克拉荷馬州的醫院治療。（圖／路透）

▲美國奧克拉荷馬州的新冠患者正在住院接受治療。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

CNN報導，美國疾病管制與預防中心（CDC）分析指出，完全接種者染疫後住院或死亡的機率，比未接種者低了許多，雖然「突破性感染」的罕見重症案例確實正在發生中，但比例不到萬分之一，且年長者及用有多種潛在疾病者風險最高。

截至8月30日，美國CDC接獲1萬2908件「突破性感染」患者住院或死亡通報，但該國當時已累計超過1.73億人完全接種，因此比例僅占不到1.3萬分之一。

該機構也發現，「突破性感染」住院病例約70％是65歲以上成人，而病歿病例約87%是65歲以上成人。雖然此數據來自各州自願通報，完整性可能不足，但多項研究也指出相似趨勢。

▲▼美國疫情,新冠肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國CDC指出，「突破性感染」住院願者年紀通常較大，且擁有至少3種潛在疾病。（圖／達志影像／美聯社）

CDC上周發布的一份研究指出，美國未接種成人染疫住院的機率，是完全接種成人的17倍；此外，因「突破性感染」住院的患者年紀往往更大，且擁有至少3種潛在疾病。

舉例來說，「突破性感染」住院病例的年齡中位數為73，約71%擁有3種以上潛在疾病，例如糖尿病、心臟病、免疫疾病等等；未接種者的染疫住院病例中，年齡中位數是59，約56%擁有3種以上潛在疾病。

此研究透過新冠肺炎住院監測網絡（COVID-NET）數據，分析今年1月24日至7月24日，14州內4700起新冠住院病例。此人數約占美國人口10％，而該論文尚未受到同儕審查或發表。

▲▼ 新冠疫情,美國,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲耶魯醫學院的研究發現，施打疫苗有效減緩疫情。（圖／達志影像／美聯社）

其他機構的研究也有類似發現，耶魯醫學院分析今年3月底至7月因各種原因住院的近1000名患者，其中約18％打過至少1劑疫苗，約6%完全接種。他們發現，篩檢結果呈陽性的患者中，一半沒有出現任何症狀，此外，重症患者的年齡中位數為80，大多數有心血管疾病，超過1/2有過重問題，一半有肺部疾病，一半有糖尿病。

耶魯醫學院心臟病學副教授亨全醫師（Dr. Hyung Chun）於7日指出，儘管「突破性感染」病例非常罕見，但隨著變異株出現以及患者接種後的時間推移，仍在變得越來越頻繁，「確認誰更可能在接種發展新冠重症，對於持續努力減緩突破性感染影響的努力，至關重要」。

他也指出，此研究證實「疫苗是非常有效的」，否則可能面臨一場更致命的疫情，但儘管如此，考量到「突破性感染」病例持續增加，「我們仍必須保持警惕，採取防疫措施，例如在室內戴口罩及保持社交距離」。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

 

►毛孩散步好紓壓！3個小提醒超重要

ET快訊
29歲「打AZ沒發燒」以為穩了　過來人：24hrs開始搖滾
獨／澎恰恰狂發簡訊借錢「2萬都好」　親友嘆：又來了
快訊／澎恰恰傳出失聯　臉書說話了
放颱風假機率激增！璨樹「路線驚悚」可能登陸
快訊／加碼8種優惠券　「藝Fun券、動滋券」用法一次看
快訊／五倍券適用範圍出爐　這些項目不能用！
快訊／五倍券10月8日上路！　數位、實體登記方法一次看
快訊／五倍券樣張曝光！　10張、3種面額最大1000元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

裸女亂入槍戰「開高爾夫球車」直奔火藥庫　警匪對峙一半全看傻

13歲男童在家視訊上課　「穿制服」坐椅上和媽被神秘人割喉殺害

小鋼砲璨樹「從哪側掃台」成關鍵！　美日最新預測路徑出爐

北韓無預告「深夜閱兵」畫面曝光　分析揭1關鍵：這次準備倉促

美發布911恐攻未公開照片　「雙子星遇襲倒塌」特勤局對話曝光

比基尼少女「乳波蕩漾」曬日光浴　他拳頭硬了　邊爽看邊罵不檢點

「突破性感染」這2類人重症風險最高　美CDC最新數據曝光

南韓弘大爆出狼師性侵　「妳遲早得和我做愛」至少10女學生被硬上

戰鬥民族喝醉「比大小」贏了卻慘遭斷根！2個關鍵字學起來

比新冠更致命！印度「立百病毒」再現1死　11人現症狀數百人隔離

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

無尊爆熱戀阿喜！帶媽媽見過她　「摸臉摸大腿」親密互動全被拍

白車國道上「打燈3次後切車道」　駕駛急閃避！車內女兒驚嚇尖叫

恐怖畫面曝！陸陝西暴雨傳災情　5樓民宅瞬間倒塌「3秒鐘化塵土」

妹子鑽縫撞歪汽車後照鏡小手狂揮　他降車窗淡定調回...網：肯定很正

璨樹「爆炸性發展」路徑肥恐穿台 暴風侵襲率破50%...估明晚海警！

裸女亂入槍戰「開高爾夫球車」直奔火藥庫　警匪對峙一半全看傻

13歲男童在家視訊上課　「穿制服」坐椅上和媽被神秘人割喉殺害

小鋼砲璨樹「從哪側掃台」成關鍵！　美日最新預測路徑出爐

北韓無預告「深夜閱兵」畫面曝光　分析揭1關鍵：這次準備倉促

美發布911恐攻未公開照片　「雙子星遇襲倒塌」特勤局對話曝光

比基尼少女「乳波蕩漾」曬日光浴　他拳頭硬了　邊爽看邊罵不檢點

「突破性感染」這2類人重症風險最高　美CDC最新數據曝光

南韓弘大爆出狼師性侵　「妳遲早得和我做愛」至少10女學生被硬上

戰鬥民族喝醉「比大小」贏了卻慘遭斷根！2個關鍵字學起來

比新冠更致命！印度「立百病毒」再現1死　11人現症狀數百人隔離

入校BNT殘劑得「送回醫院」　王欣儀批荒謬：應讓校園志工接種

打完AZ揭「全身最痛部位」嚇到！　宜蘭最速男崩潰：像倒車回來撞

房客退租留「恐怖大禮」！他一開門驚見「19狼蛛+1球蟒」嚇破膽

快訊／蘇貞昌：我打第二劑疫苗時　「代表台灣疫苗很夠了」

學霸正妹成女魔頭身背6命　勞榮枝一審判死當庭痛哭「再提上訴」

陸女星「連續3部戲踩雷」衰爆！　合作吳亦凡、張鈞甯恐全遭禁播

再一間銀行加碼五倍券　聯邦銀今喊六倍券！

不斷更新／從嚴防堵Delta！　8縣市宣布1確診即全校停課

裸女亂入槍戰「開高爾夫球車」直奔火藥庫　警匪對峙一半全看傻

快訊／五倍券官網9／22登場！記好「5000.gov.tw」線上預約

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

國際熱門新聞

他花1100找小姐被嫌「太小」直接勒死

饒舌歌手「額頭鑲鑽」粉絲興奮硬拔秒噴血

塔利班成立新政府　阿富汗前總統道歉了

塔利班求美國：解凍阿富汗「2700億儲備金」

1類人打疫苗　竟成超級免疫體質

24歲男教師打BNT慘死！小腸腐爛肛門噴血亡

Google地圖發現「通往地心的洞」　地標卻悄悄消失

AZ副作用再加一！　歐盟列「罕見神經病變」

6歲女「直墜猛鬼礦坑」慘死　樂園出遊跌11樓大坑

璨樹恐升超強颱風「路徑貫穿台灣」

王毅宣布中國提供8億元物資　援助阿富汗人民

風箏線觸高壓電纜！　12歲童燒成焦屍

根絕新冠病毒「希望渺茫」　WHO：未來要與病毒共處

英國是否挺台抗中威嚇 強生：支持美國領導全球

更多熱門

相關新聞

比基尼少女「乳波蕩漾」曬日光浴　他邊看邊罵不檢點

比基尼少女「乳波蕩漾」曬日光浴　他邊看邊罵不檢點

美國一名男子跟家人到科羅拉多州的一處海灘度假時，看到一群身穿比基尼的辣妹，沒想到他竟氣得突然衝上前去大罵這群女孩「不檢點」，他甚至還稱，怎麼可以只穿著內衣和丁字褲就出來「荼毒年輕人」。此番言論瞬間惹惱只是來度假的女孩們，雙方隨即吵了起來，後來甚至還分別在各自的TikTok帳號延續戰火。

Delta入侵　大賣場一幕他驚：台人不恐慌？

Delta入侵　大賣場一幕他驚：台人不恐慌？

看懂各地「中秋居家烤肉」規定

看懂各地「中秋居家烤肉」規定

埃及爸陰轉陽？醫無奈曝可能原因

埃及爸陰轉陽？醫無奈曝可能原因

幼兒園「傳3輪」對象曝　醫點出Delta最可能來源

幼兒園「傳3輪」對象曝　醫點出Delta最可能來源

關鍵字：

北美要聞CDC美國新冠肺炎新冠疫苗Delta病毒突破性感染世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

桃園診所揪Delta下場慘　醫心寒對話曝

他花1100找小姐被嫌「太小」直接勒死

8點檔女星遭爆「說謊下南部陪酒」！

中午截止！第八輪AZ符合資格者快登記　明起預約下週打

吳亦凡爆現身「就醫看皮膚性病科」！狼狽影片瘋傳

澎恰恰驚傳欠2.4億下落不明！留1句話消失

板橋千人社區清空！40輛巴士急載送

69歲金鐘視帝腦中風「肺部感染」插管…妻求集氣

今年威脅台灣最強颱風　璨樹最快今晚海警

AV女神確診！剛辦完室內活動「發燒降不下」

幼兒園Delta序列與機師不同　醫驚：天大壞消息

「升四級有多恐怖？」指揮中心超嚴條件曝

璨樹大轉彎撲台！最新路徑圖曝

各地最快風雨時間出爐　最新風暴圈侵襲率達55%

「陽台烤肉恐罰10萬？」　網哀號：算室內還室外

更多

最夯影音

更多
鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」

鄧佳華找工作！連千毅給月薪28k　吃包住「以為老闆年收入20萬」
被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

被雷聲嚇到！濕透黑狗跑店內求救 隔天刺青師被牠牽引「神祕小屋」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

徐小可練鋼管「夾緊」助房事！阿Ben速扒光她　11年婚姻保鮮術「老公才是走一輩子的人」

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

騎重機載孕妻上快速道路遭逼車　砂石車貼超近還硬擠...網：謀殺？

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

緊張接女兒放學狂喊「小敏小敏」　老爸被冷眼無視脫口：靠X哦XD

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面