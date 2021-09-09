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全台剩4縣市「無戶外禁烤令」！看懂各地「中秋居家烤肉」規定

快訊／中秋「戶外進烤令」再多1縣市！家戶烤肉有限制

▲《ETtoday新聞雲》整理各縣市中秋烤肉規定。（示意圖／取自CC0圖庫）

記者陳羿妏、林昱萱／整理報導

長榮機師突破性感染、新北幼兒園群聚事件皆確認染上Delta病毒，面對中秋連假即將到來，疫情卻再次拉警報，引發外界擔憂，全台已有18縣市不開放戶外烤肉。對此，《ETtoday新聞雲》整理各縣市政府對於中秋烤肉的相關因應措施及規範，讓讀者一次看懂。

不開放戶外烤肉縣市：新北市、基隆市、桃園市、台中市、新竹縣、新竹市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、高雄市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、南投縣、台南市、屏東縣、苗栗縣。

台北市：

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下周一（13日）公布中秋節活動指引。

新北市：

1.烤肉相關公共活動一律禁止也不開放新北市河濱公園烤肉，但自行在家烤肉不限制，若是自家戶外庭院，仍需以戶外300人以下，人與人之間1公尺距離為原則。

2.新北強化二級警戒作為：

一、餐飲業、美食街、超商、市場、夜市等提供餐飲場所從9月9日到9月15日，一律外帶禁止內用。

二、新北市室內和室外運動場館9月9日到9月15日不開放，室內包括運動中心、運動聚點、體育館、學校委外游泳池；室內包括棒壘球場、籃球場、網球場、足球場、溜冰場、田徑場、游泳池。

三、新北市藝文場館9月9日至9月15日不開放，圖書館提供線上預約，定點取書，戶外空間容留人數降載、維持社交距離。新北市風景區持續降載50%，溫泉大眾池、露營場、旅宿業附屬設施（健身房、泳池、兒童遊樂室）不開放。

基隆市：

1.基隆市所有公共場所及騎樓，即日起一律禁止戶外烤肉，民眾只能在家中與同住家人烤肉。

2.強化二級作為：各級學校教師必須掌握學生及家庭的健康狀況、校長則必須掌握教職員的健康狀況，並且每日回報，把傳播的可能性降至最低，教職員一有症狀就馬上強制通報並就醫篩檢，並落實生病不上班(課)，保護自己也保護他人。

1.中秋節所有活動一律取消。

2.市府所屬虎頭山風景區、公園、河濱公園，不開放烤肉。民眾可居家烤肉，但應避免大規模群聚。

3.中壢新督新生活文化協會宣布，停辦連續19年舉辦的封街萬人烤肉大會。

4.桃園捷運原訂5日舉行第一次新進人員招募甄試，因場地辦在北科附工，停辦，未來舉辦日期再議。

5.在9日前加強二級警戒措施：

(1.)集會人數上限室內50人、室外100人

(2.)加強賣場及超市人流管制

(3.)醫院及長照機構禁止探病及探視，陪病者限1名

(4.)市立田徑場延至11日，待評估後開放

新竹縣：

1.中秋節不開放包括任何戶外、公共場所、社區烤肉以及相關活動，僅同住家人可居家烤肉。

2.採取強化二級警戒防疫措施，但暫不強制取消活動及調降集會活動規範人數。

新竹市：

1.中秋節不開放包括任何公共場所烤肉以及相關活動，僅同住家人可居家烤肉。

2.在9日前強化二級警戒措施

一、集會人數上限室內50人、室外100人

二、加強賣場及超市人流管制

三、醫院及長照機構禁止探病及探視，陪病者限1名

苗栗縣：

苗栗縣所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動，家裡烤肉僅限同住家人。

台中市：

所有戶外公共場域一律禁止烤肉活動，包括社區中庭、自家門前騎樓、公寓頂樓等都禁止，家裡烤肉限同住家人，違者最高開罰1.5萬元。

彰化縣：

1.烤肉對象以同住家人於家戶進行為宜，同住家人烤肉不用隔板，避免跨縣市南來北往的大型家族烤肉聚會。

2.不建議、不鼓勵、不補助辦理社區烤肉活動，禁止於社區活動中心、宮廟廣場、公園、風景區、停車場等公共場所或政府機關場所辦理烤肉活動。

南投縣：

戶外公共場域一律禁止烤肉活動，不鼓勵辦理家戶烤肉活動，即便有同住家人烤肉活動，也請務必做好個人防疫工作，勤洗手、戴口罩，保持社交距離。所有聚會均需遵守指揮中心防疫指引規定辦理。

雲林縣：

中秋連假社區、社團停辦非家人的群聚活動，僅開放同住家人在自家庭院或空地進行烤肉、賞月活動。

嘉義縣：

中秋節連假期間，不開放戶外公共場域、社區、社團烤肉及聯歡活動，僅開放同住家人自家烤肉。

嘉義市：

禁止社團社區中秋活動 （例如：烤肉，集會，唱歌聯歡等） ，家人烤肉不限制， 實施時間為110年9月18日至110年9月21日。

台南市：

1.針對中秋活動，市長黃偉哲表示，原則上禁止大型戶外社區烤肉，能不辦就不要辦，如果要辦的話一定要拉開安全距離，疫情更嚴峻的話，我們會採取斷然措施，不是用規勸，是禁止舉辦，非烤不可盡量在家烤肉。

2.停辦2021台南古都國際半程馬拉松，報名資格保留到2022年，若明年無法參賽，將全額退費。

高雄市：

1.停辦高雄市鳳山區誠義里千人中秋烤肉活動

2.高雄市長陳其邁宣布，戶外公共場域、騎樓禁止烤肉，社團社區烤肉活動停辦，居家烤肉則不禁止，但僅限同住家人，另限制14天內自主健康管理、北部活動史者共餐。

3.高雄市衛生局表示，經勸導無效者，可依傳染病防治法處3000元至1萬5000元。

屏東縣：

1.公共區域禁止烤肉

2.民宿、旅館禁止烤肉

3.僅限同住家人於自家烤肉

宜蘭縣：

宜蘭縣長林姿妙表示，即日起不開放公共場所、社團及社區的烤肉活動，但民眾自行在家烤肉，不在限制之列，不過，對象仍須以同住家人為原則，並且落實防疫相關規定。

花蓮縣：

花蓮縣政府宣布，即日起到中秋連假為止，停辦社團及社區中秋活動，戶外公共場域一律禁止烤肉，若烤肉必須以同住家人為限。

台東縣：

一、 不開放公共場所烤肉。
二、 不建議社區、社團或公司行號舉辦大型聯歡活動。
三、 活動、餐敘務必遵守中央防疫指引，未進食時配戴口罩、進食時保持社交距離。
四、 遵照中央防疫指引並滾動修正。

澎湖縣：

目前對中秋烤肉活動無進一步限制，後續將視疫情變化調整。

金門縣：

衛生局表示，將依據中央流行疫情指揮中心最新的公告及指引，滾動式調整防疫措施，並呼籲民眾出遊烤肉仍須注意自身防護，該做防疫要做好。

連江縣：中秋活動暫無影響。

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