Delta侵台！他走一遭大賣場「僅快篩試劑空了」驚：台人不恐慌？

▲原PO前往大賣場的時候，並沒有看到搶購潮。（示意圖，與本文無關／記者劉亮亨攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新北幼兒園爆發群聚事件，而且還確定為Delta病毒株，目前屬社區感染，讓不少人很擔心。不過，就有網友在PTT的Gossiping板上發文，「證實是Delta已經進來了，但為什麼卻毫無恐慌的感覺？」像他去大賣場時，沒有出現異常的排隊人潮，也沒有發生囤貨的情形，不禁問卦「台灣還沒有半點恐慌的感覺？」

這位網友文中表示，這次的幼稚園群聚風波，基因定序確定為Delta病毒株，讓他納悶的是，比起上波本土疫情爆發，這次卻感覺台灣人沒有很恐慌，「怎麼證明沒有恐慌？從大賣場就看得出來了！」

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他表示，自己8日去大賣場的時候，並沒有出現異常的排隊人潮，頂多是以前看到一直賣不掉的快篩試劑被買光，「證明台灣人根本沒有害怕，不是早該出來瘋狂搶購一波了嗎？」最後也好奇，為何除了快篩試劑以外，還沒有搶購潮出現，「拜託，Delta耶！」

▲原PO納悶問卦「台灣還沒有半點恐慌的感覺？」（示意圖，與本文無關／記者李毓康攝）

貼文一出，網友們紛紛無奈直嘆，「不是第一次啊！大家適應了」、「都已經做成這樣了還能怎辦」、「到底為什麼要恐慌？審慎面對即可啊！生活還是要過，內需產業已經禁不起打擊了」、「已經恐慌了快兩年，放棄了」、「你走在路上會恐慌被車撞死嗎？一年死於交通意外遠大於新冠病毒欸！」

也有人表示，「其實應該說，不管怎樣該做的都不可少，那種認為沒案例=可放鬆的實在很可悲，完全無法理解那種近乎鴕鳥的心態」、「交通沒斷是要囤X小= = 囤貨是盲目恐慌」、「瘋狂搶購本來就很智障」、「對於疫情恐慌不會有助於清零好嗎？明明該做的是想辦法調整生活方式，不排除未來可能與之共存的可能性。」