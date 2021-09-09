埃及爸陰轉陽？醫無奈「這就是Delta」曝可能原因：採檢過就知道

▲沈政男坦言，不是每次採檢都能順利戳到「紅心」。（示意圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

新北幼兒園群聚案當中有一名埃及爸爸屬境外移入，被懷疑是群聚感染來源。對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，「這就是delta！紐西蘭就是如此！」他也提到，若有幫人採檢過就會知道，並不是每次都可以順利戳到「紅心」。

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新北某幼兒園群聚案持續擴大，截至8日已經累積23人確診，且確定是Delta病毒株。沈政男在臉書上貼文指出，紐西蘭出現第1例Delta後隨即封城，之後確診數也逐漸下降，案例已經從最高的83例降為15例。他引述專家說法，提到紐西蘭大概幾個禮拜就能清零了。

▲埃及爸Ct值37.8。（示意圖／取自Pexels）

「台灣今天又有人在說不可能清除delta！要與病毒共存！」沈政男認為，台灣現在有哪個新增案例是大家之前覺得不會清零的Alpha？事實上，「台灣從頭到尾就是在清零」，不過，打了疫苗後仍要戴口罩、保持社交距離，有案例就疫調匡列、隔離，必要時就大範圍升級警戒，這都是清零的手段。

幼兒園群聚案中的埃及爸被懷疑是源頭，沈政男表示，埃及爸檢疫14天還確診，且具有傳染力，就連寫了好幾則疫情文章的他也提不出一個好的解釋，「但，這就是delta！紐西蘭就是如此。」

沈政男提到，14天前後驗了PCR都是陰性，讓有些人猜測可能是「陰陰陽陽」，但是「『陰陰陽陽』沒有傳染力啦！偽陰性是真的比較可能」，如果有幫人採檢過就會知道，「不是每次都很能順利戳到『紅心』，因為是純手工。」

沈政男最後也透露，屏東靠著三級警戒擋下Delta，所以雙北現在如果升到三級警戒當然也可以，不過那是最後手段，「在這之前新北先把內用收回，等於是代價較小的手段，乃正確選擇。」

而針對幼兒園群聚案，許多人將矛頭指向埃及爸，指揮官陳時中昨（8）日就坦言，陰陰陽陽的狀況不是不可能，還要看家人跟孩子的篩檢報告，「不可以用目前訊息就判斷（埃及爸）是否為感染源，但時間序來說，也不排除不可能（將病毒帶進來）」，只不過現在就要說是埃及爸將病毒帶進來，有點言之過早。

本文經沈政男醫師授權引用