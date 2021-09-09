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幼兒園「3輪傳播鏈」曝　醫點出Delta最可能來源：屬社區感染

記者陳俊宏／綜合報導

新北幼兒園群聚事件確定為Delta病毒株，對此，衛福部草屯療養院醫師沈政男表示，傳了三輪，第四輪還傳不出去，目前屬社區感染，未達社區傳播。他認為，現在最需密切觀察的是室內群聚防線與內用防線，如果有被攻破的趨勢，就必須考慮升到三級警戒，但至今似乎還沒有。

8日新增7例本土，沈政男在臉書指出，台灣又有人在說不可能清除Delta！要與病毒共存！你去看看那些人，從去年那隻病毒就這麼說了，到了Alpha再度這麼說，「結果呢？台灣現在有哪一個新增案例是Alpha？你講給我聽，講不出來了吧。其實，愛講就讓他們去講，講到天荒地老都沒人理你，因為，台灣從頭到尾就是在清零。」

沈政男說，打了疫苗仍然要戴口罩，吃飯要保持距離，有案例就趕緊疫調匡列與隔離，必要時大範圍升級警戒等等，這些措施都有一個共通名字：清零手段，「還有，不要忘了，國境不能鬆開！任何人進來都要檢疫14天以上。」

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▼指揮中心指揮官陳時中8日宣布，新北幼兒園群聚事件確定為Delta病毒株。（圖／指揮中心提供）

▲▼指揮中心9/7記者會。（圖／指揮中心提供）

「你說，喔，從埃及回來那例家長，檢疫14天以後依然確診，而且有傳染力！」沈政男表示，他看了一個晚上相關報導，以他寫過200篇疫情文章的功力，也不能提出一個夠好解釋，但這就是Delta！紐西蘭就是如此。

沈政男寫道，尤其是14天前後都驗了PCR，竟然都是陰性，難道是有了偽陰性嗎？有人說是「陰陰陽陽」！歹勢，「陰陰陽陽」沒有傳染力啦！偽陰性是真的比較可能，你如果幫人採檢過就知道，不是每次都很能順利戳到「紅心」，因為是純手工。

沈政男指出，不管如何，從此例的幼兒與太太都染疫，鄰居也染疫，而且Ct值都比較低，大概就是這波Delta疫情的最可能來源了；這麼說來，此例在8月18日檢疫結束回到家，至今總共20天，前後傳了幾輪？

沈政男認為，埃及返國那例在第一時間就傳給幼兒、太太與鄰居了，這是第一輪；幼兒到了幼兒園傳給同學，以及鄰居傳給大樓其他鄰居，是第二輪；再來是同學傳給家長與阿嬤，是第三輪；重點來了，以潛伏期約5天來看，第四輪應該已經傳出去了，但至今還看不到案例。

▼沈政男說，雙北如果升到三級警戒當然也可擋下Delta，但那是最後手段。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

▲▼三級警戒滿月，台北空城與一個月前對比。（圖／記者湯興漢攝）

沈政男說，這一波疫情總共匡列上千人，至今就是驗出22人，這大約就是傳了三輪的人數，當然還有幾百人PCR還沒出來，但相信也不會太多；現在最值得觀察的是，第四輪有沒有傳出去？比如，家長又傳給了同事、朋友或陌生人，現在看起來是not yet，因為，二級警戒＋戴口罩＋內用保持距離＋疫苗覆蓋率，擋在社區門口。

沈政男提到，在三級警戒的時候，病毒只能在家戶內與少數職場感染，這已是確定的防疫強度，而到了二級警戒，如今看了一個多月下來，其實也在社區建立了防火牆，病毒不容易傳給陌生人；尤其是疫苗覆蓋率越來越高以後，等於追加了保險分，20天傳了20多例，R值是多少？頂多就是2-3。

沈政男認為，這樣的R值跟幼兒園有很大關係，如果是一般社區，應該是更低；比如，現在疫情曝光以後，幼兒園關掉了，接觸者被隔離了，R值就降到原來社區的基礎值，基礎值就是陌生人之間的社區防線不容易被病毒攻破。

▼沈政男表示，現在最需密切觀察的是室內群聚防線與內用防線。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼台北市開放餐飲內用首周末，信義商圈百貨美食街人潮。（圖／記者劉亮亨攝）

沈政男表示，你看至今這起疫情都可以畫出傳播鏈，還沒爆發其他不明來源的Delta案例，因此，如果按照前副總統陳建仁在去年的定義，這是社區感染，還不到社區傳播的程度；傳了20天能有這樣的圍堵效果，就因二級警戒＋內用保持距離＋戴口罩＋疫苗覆蓋率。

沈政男指出，因此，屏東在6月光靠三級警戒就可擋下Delta，現在雙北如果升到三級警戒當然也可以，但那是最後手段，在這之前新北先把內用收回，等於是代價較小的手段，乃正確選擇。

沈政男寫道，你看新北這幾天每天篩檢幾千例都是零確診，代表Delta沒有滲入社區深處，就只是在家戶與職場傳播；現在最需密切觀察的是室內群聚防線與內用防線，如果有被攻破的趨勢，就必須考慮升到三級警戒，但至今似乎還沒有，not yet。

►本文獲得沈政男醫師授權。

▼幼兒園群聚擴大，板橋社區大樓爆發感染，民眾拿行李前往檢疫所集中隔離。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼板橋社區大樓爆發感染，民眾拿行李前往檢疫所集中隔離。（圖／記者陳以昇翻攝）

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