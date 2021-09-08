學生23日開打BNT！「接種意願書」5評估條件曝光

▲學生將打BNT疫苗。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者許若茵／綜合報導

指揮中心宣布，自23日起，學生族群開打BNT疫苗，未成年學生須經家長填寫「接種評估暨意願書」，才可進行接種，最新版本的接種意願書也已出爐！

近日各校學生將會陸續收到接種意願書，有四天的考慮期可以填寫，疾管署也公布接種意願書內容，其中在接種前，有五大評估事項要特別注意：

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1.過去注射疫苗或藥物是否有嚴重過敏反應史。

2.現在身體有無不適病徵（如發燒38℃、嘔吐、呼吸困難等）。

3.是否為免疫低下者，包括接受免疫抑制劑治療者。

4.過去7天內否曾接種其他疫苗。

5.目前是否懷孕。

其餘欄位則要記得填寫姓名、身分證、出生日期等資訊，並讓家長簽名，未經家長同意者不予接種。

學生接種BNT可選擇統一在校園集中接種，指揮中心建議週一至週五中午過後施打，家長不能陪同；也可選擇前往衛生所／合約醫療院所接種，若自行前往，建議家長陪同；而若是無國內學籍學生，可自行上疫苗預約平台登記及預約，登記及預約時間另行公布。

▲BNT接種意願書。（圖／取自疾管署網站）

對於青少年接種時常見的暈針反應，疾管署解釋，暈針通常是因為對打針的心理壓力與恐懼感，轉化成身體的症狀，通常在注射時或注射後立即(5分鐘內)出現眩暈與噁心等症狀。

疾管署強調，學生接種前不要空腹太久，等待注射的時間不宜過久，可以透過聽音樂、看影片、聊天等方式放鬆心情，打疫苗時與打完疫苗後的觀察期應採坐姿，以避免發生昏倒摔傷。

疾管署提醒，打完疫苗後，可能會出現接種部位疼痛、紅腫、疲倦、發燒、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心等症狀，通常數天內就會消失。

不過接種後28日內若有出現胸痛、胸口壓迫不適、心悸（心跳不規則、跳拍或顫動）、暈厥（昏厥）、呼吸急促或心悸、運動耐受不良（例如走幾步路就會很喘、沒有力氣爬樓梯）等狀況，有可能是心肌炎或心包膜炎等，就要立刻就醫。

接種意願書指出，依目前臨床試驗結果資料顯示，BNT對於年滿16歲以上者打完2劑，7天後有效性約94%，對12 至15歲青少年打完2劑，接7天後預有效性約為100%，但疫苗的保護效果會因年齡或身體狀況有異，也還是要做好防疫措施避免染疫。

▼BNT接種意願書。（圖／取自疾管署網站）