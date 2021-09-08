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社會 社會焦點 保障人權

全民防Delta　這38人還有心情做這壞事！被警用巴士載走驗PCR

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市警方連日取締賭場，在苓雅區一間透天民宅查獲天九牌賭場，逮捕賭場負責人和工作人員及男女賭客共38人，還得動用警用大巴士載人，經查賭場負責人才剛用1萬5千元的租金租下，沒想到才剛開門沒多久就被逮，全案由警方依賭博罪嫌移送法辦，並依傳染病防治法開單送罰。

▲高雄警一舉破獲隱身民宅內職業賭場，查獲38人群聚賭。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄警一舉破獲隱身民宅內的職業賭場，查獲38人。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄警一舉破獲隱身民宅內職業賭場，查獲38人群聚賭。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄警一舉破獲隱身民宅內的職業賭場。（圖／記者洪靖宜翻攝）

警方近日接獲情資稱於高雄市區有職業性天九牌大賭場，經專案小組發現武昌路一間民宅，外表看似一般，但白天大門深鎖，在深夜卻有許多不特定人士進出，於7日前往時，果然發現該處賭場選在凌晨4點開賭，等了4小時，趁屋內賭埸工作人員要外出購買早餐開門之際，上前搶攻大門。

▲高雄警一舉破獲隱身民宅內職業賭場，查獲38人群聚賭。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲職業賭場藏身在一般民宅內，躲避追查。（圖／記者洪靖宜翻攝）

一衝到位在3樓的賭場，還有賭客仍沉浸於牌桌中，現場甚至有人沒戴口罩，一陣驚慌下竟還有人想逃跑，但警方大喊「蹲下！」並在各出入口管制，一個都逃不掉。由於這間民宅就在一般住宅區，原本是開娃娃機店，28歲的蘇姓場主才會與21歲蔡姓男子及20歲的楊姓男子於一個月前，以一個月1萬5千元租下，9月份才剛裝潢好準備營業，沒想到開張沒多久，就因有賭客肚子餓，工作人員準備外出購買早餐時，遭警方搶門進入一舉破獲。

▲高雄警一舉破獲隱身民宅內職業賭場，查獲38人群聚賭。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲賭客眾多，得用警用巴士載回。（圖／記者洪靖宜翻攝）

現場查獲包含場主、清池、把風共3人，賭客有14女及21男共35人，年紀約30至55歲，其中還有不少家庭主婦，以及查扣抽頭金15萬元、賭資104萬7117元、膠質天九牌、監視器主機等證物，由於人太多，還得用警用巴士將人載回偵辦。全案訊後將蘇姓負責人、還有負責賭場清池蔡姓男子及楊姓把風等員依《刑法》賭博罪嫌移送高雄地檢署偵辦，35名賭客則依違反《社會秩序維護法》，各予裁處9千元，合計裁罰31.5萬。

▲高雄警一舉破獲隱身民宅內職業賭場，查獲38人群聚賭。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄警一舉破獲隱身民宅內的職業賭場。（圖／記者洪靖宜翻攝）

另外也依《傳染病防治法》第36條，可處新台幣3千元以上，1萬5千元以下罰鍰，對所有在場人分別掣單開罰，函報衛生局裁罰，賭客們加總恐面臨高達84萬元罰鍰。此外，也將賭客及場主等38人造冊送往醫院強制進行PCR檢測，並函報相關單位該將處斷水斷電。

時間對我們來說完全沒用！

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