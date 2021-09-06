學生、家長看過來！　打BNT必知「10大注意事項」

▲學生9月23日起開打BNT。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布學生9月23日起開打BNT，教育部長潘文忠今（6日）表示，接種新冠肺炎疫苗會有3天疫苗假，家長若有請假照顧孩子的需求，亦可申請防疫照顧假。《ETtoday新聞雲》為家長、學生整理出10大必知，包括接種資格、施打方式和是否強制等問題。

1、校園接種對象和認定方式

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全國國小、國中、高中、高職及五專一至三年級，及110年9月1日前滿12歲國小學生（含17歲（含）以下專四及專五）學生，包含特教學校、實驗教育、矯正學校及少年觀護所、境外台校、外僑學校、中正預校、大學附設七年一貫學制，和自學學生。

在校生認定方式為「110 學年度第一學期註冊」。自學學生具學籍者參照學生集中接種模式，由學校通知接種事宜，如無法到校接種，則持學校開立接（補）種通知單，至衛生局指定合約院所接種；未具學籍者參照學生，則持地方政府教育局、處開立的通知單至當地衛生局指定合約院所。

▲▼學生接種順序從高中、五專起依序安排。（圖／指揮中心提供）



2、境外台校學生及認定方式

境外台校學生於計畫執行期間，持教育部核發之單一「境外台校學生身分證明文件」認定身分至衛生局指定衛生所或合約院所接種。

3、具本國籍但不具本國學籍滿12歲至17歲（含）以下之青少年接種

依指揮中心宣布時程至「COVID-19 公費疫苗預約平台」進行意願登記， 符合預約資格者或收到簡訊提醒即可預約接種。

▲▼學生接種BNT必須詳閱須知，並經家長同意才能施打。（圖／指揮中心提供）



4、是否強制接種新冠疫苗

不是。學生接種新冠疫苗，是採「自願且需經家長同意」方式辦理，家長及孩子要先詳閱「BNT COVID-19疫苗學生接種須知」，確實了解須知「疫苗接種禁忌與接種前注意事項」、「接種後注意事項及可能發生之反應」，並在「BNT COVID-19疫苗學生接種評估暨意願書」上簽名，經家長同意且簽名的學生，才予以施打疫苗。未經家長同意者不予接種。

5、疫苗接種作業家長要簽一次意願書？

因疫苗需接種2劑，2劑接種作業「都要請家長同意」並簽署意願書。

▲▼學生接種疫苗方式有「校園集中接種」、「醫療院所接種」。（圖／指揮中心提供）



6、在學校接種新冠疫苗要付費及攜帶證件？

無需付費，但要帶上健保卡，接種第2劑疫苗時則要攜帶「COVID-19疫苗接種紀錄卡」。

7、接種方式

「校園集中接種」，9月23日起，建議週一至週五中午過後施打，家長不能陪同。

「醫療院所接種」，至疫苗預約平台登記及預約後，到指定醫療院所施打，若自行前往，建議家長陪同。

「疫苗預約平台」，學生自行到疫苗預約平台登記及預約，登記及預約時間另行公布。

▲同學們也可直接到「疫苗預約平台」預約接種。（圖／指揮中心提供）



8、新冠疫苗能和流感疫苗或HPV疫苗同時接種？

不可以。目前 COVID-19疫苗與其他疫苗不得同時接種，並應間隔至少7天。

9、學校集中施打無法獲知學生疾病史，接種疫苗安全？

校園集中接種作業是由衛生所或合約院所等專業醫療團隊入校提供接種服務，且在疫苗接種前必須先經醫師的詳細評估診察，以確認個案身體健康狀況，還有是否有疫苗使用禁忌症等，再決定可否接種，安全性與自行前往醫療院所接種相同。

▲指揮中心提醒，目前新冠疫苗與其他疫苗不得同時接種，應間隔至少7天。（圖／食藥署提供）



10、疫苗假

若接種後不舒服，或自願到醫療機構施打者，可向學校申請疫苗假，不會列入出缺席紀錄，以3天為原則（含接種當日），必要時得延長；家長如有請假照顧孩子的需求，亦可申請防疫照顧假。

▲學生疫苗假說明。（圖／指揮中心提供）