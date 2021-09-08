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黃創夏秀數字轟「譴責挑疫苗的，滾！」一線醫秒打臉…網：怪誰啊

▲▼ 。（圖／翻攝自黃創夏臉書）

▲黃創夏認為疫苗數量不足。（圖／翻攝自黃創夏臉書）

記者黃可昀／綜合報導

本土疫情再度升溫，現在大家最關心的就是何時才能打到疫苗。資深媒體人黃創夏指出，台灣20歲以上的公民有1931萬人，疫苗總量卻只有1300萬劑，「疫苗不夠就是不夠」，別再帶風向怪民眾自己挑疫苗。結果貼文曝光馬上被打臉，一名醫師留言親曝現況。

黃創夏在臉書表示，台灣20歲以上有1931萬人，各廠牌疫苗加起來卻只有1300萬劑，且其中87萬劑是國產高端疫苗，「目前總施打人口1045萬人以內！疫苗不夠就是不夠」，網路卻出現譴責人民「挑疫苗」或是「自己不打」的批評聲浪，根本不是人民愛挑三揀四，而是疫苗真的不夠，「側翼睜眼說瞎話，滾！」

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底下留言一名自稱是醫師的林姓男子回應，「我是支援疫苗站的醫師，百分之百有人挑疫苗，大記者還是要求證，叫別人滾？理由不正確。」實際點入這名醫師的臉書查看，疑似正是前新竹馬偕醫醫師林正修。面對林正修的反駁，黃創夏指出，「套句蘇貞昌當年名言：有人挑疫苗，不能轉移疫苗數量就是不夠的事實！而我叫滾的是那些同樣內容大量洗板的側翼。」

▲▼ 。（圖／翻攝自黃創夏臉書）

▲一線醫師指出，挑疫苗現象真實存在。（圖／翻攝自黃創夏臉書）

其他網友留言，「一堆人被洗腦非BNT不打，怪誰啊」、「有一定比例的人是什麼疫苗都不願意打，請您不要忽略」、「可是我周遭的確很多人不打，也很多人挑疫苗！大哥，我真的不是側翼」、「的確是有人挑疫苗，個人週邊朋友即有，受媒體渲染所致就只等BNT。」

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