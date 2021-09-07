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社會 社會焦點 保障人權

影／恐怖三寶！跨越槽化線硬切國道害3車急閃...廂型車轉一圈險翻覆

記者沈繼昌／桃園報導

有網友在臉書PO文指出，1輛銀色豐田轎車5日上午從桃園龍潭區高原交流道欲駛入國3主線道，卻未依規定行駛進入主線道，跨越槽化線直接開入主線道，嚇得後方3輛車急閃，其中1輛廂型車差點撞上、打轉一圈才停住，所幸最後並未釀成悲劇。PO文者急求是否有辦法讓三寶駕駛得到應有懲戒？國六警方表示，將聯繫PO文者提供相關影片重新檢視，如有違反道路交通管理處罰條例「未依標線行駛」，將依法舉發。

▲一輛銀色豐田轎車5日上午從國3桃園高原交流道，未遵守規跨槽化線欲駛入主線道，後方3輛車差點撞上。（圖／翻攝自臉書《宜蘭知識》）

▲一輛銀色豐田轎車5日上午從國3桃園高原交流道，未遵守規跨槽化線欲駛入主線道，後方3輛車差點撞上。（圖／翻攝自臉書《宜蘭知識》）

有網友在臉書《宜蘭知識》上PO文指稱，1輛銀色豐田轎車5日上午10時許在國3南下73公里路段，跨越槽化線不說，也未禮讓後方車輛先行直接駛入主線道，害得後方包括他的車在內3輛車，差點撞上釀成悲劇。

▲一輛銀色豐田轎車5日上午從國3桃園高原交流道，未遵守規跨槽化線欲駛入主線道，網友氣憤地在臉書PO文舉發。（圖／翻攝自臉書《宜蘭知識》）

▲一輛銀色豐田轎車5日上午從國3桃園高原交流道，未遵守規跨槽化線欲駛入主線道，網友氣憤地在臉書PO文舉發。（圖／翻攝自臉書《宜蘭知識》）

網友提供行車紀錄器影像中，銀色轎車從交流道上來後一路慢速，疑似未注意後方車道上疾駛車輛，竟慢速駛入主線車道，還跨越槽化線，幸好後方車都保持足夠車距，發現三寶車要切入連忙急閃，其中1輛綠色廂型車急剎轉向差點翻車，包括三寶車在內最後雖然都平安，但PO文者認為，這樣的行為真的非常不可取，若造成重大事故可真的不是開玩笑。

駕駛人查看行車紀錄器畫面，雖然無法看清楚車牌，但仍覺得應該還是要舉發，在粉絲臉書上貼文，「請教各位大大是否有什麼辦法可以讓這位三寶駕駛得到應有的懲戒，讓他知道以後絕對不能再這樣隨便亂開車」。

▲一輛銀色豐田轎車5日上午從國3桃園高原交流道，未遵守規跨槽化線欲駛入主線道，其中後方綠色廂型車打轉一圈後停住。（圖／翻攝自臉書《宜蘭知識》）

▲一輛銀色豐田轎車5日上午從國3桃園高原交流道，未遵守規跨槽化線欲駛入主線道，其中後方綠色廂型車打轉一圈後停住。（圖／翻攝自臉書《宜蘭知識》）

國道六隊指出，根據民眾PO文反映，三寶疑似跨越槽化線案，畫面顯示轎車跨越槽化線，從外側路肩變換車道至主線車道，致使後方車輛為閃避失控打轉，所幸並未發生碰撞。經檢視影像，因解析度不足，致無法辨識違規車輛車號，大隊將聯繫PO文者提供影片重新檢視；如有違反道路交通管理處罰條例第33條第1項第12款「未依標線行駛」，將依法舉發。

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