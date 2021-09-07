警匪追逐畫面曝！他不甩紅燈直衝　「撞女警機車」秒遭開槍

記者洪靖宜／高雄報導

警匪追逐驚險畫面曝光！鼓山分局員警發現一輛汽車連續闖紅燈，支援的呂姓女員警到路口準備攔車盤查時，竟遭對方駕車衝撞，女警連忙跳開並開了一槍，沒想到這部車還是繼續往前開，一路逆向更闖紅燈，最後到中華路上擦撞到分隔島後失控才停下，這也是該名女警從警4年以來第一次開槍。

▲毒品通緝犯見警逃，女警遭衝撞後開一槍 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲毒品通緝犯見警想逃，先撞女警的警用機車 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

鼓山分局内惟派出所警員於7日13時10分許，在中華一路與九如路口發現一部自小客車闖紅燈，緊追在後跟到左營區翠華路與勝利路口時，到場支援的呂姓女員警準備將車攔下，未料這部車不僅不肯停，還衝撞女警的警用機車，幸好女警閃得快沒有被直接撞上，眼看人快逃了，呂姓女警趕緊拔槍，朝車子的右輪葉子板開了一槍，沒想到這部車還是繼續往前開，一路逆向還闖紅燈，最後到中華一路上擦撞到分隔島後失控才停下。

▲毒品通緝犯一路逃還逆向闖紅燈。（圖／記者洪靖宜翻攝）

車上駕駛為65歲的戴姓男子，經查從109年因毒品案被通緝中，居無定所，警方在他車上起獲毒品，而開槍的呂姓女員警從警約4年，這是她首次執勤時開槍，險些被撞的她，在跳開時腳踝輕微擦傷，所幸無大礙。

▲毒品通緝犯一路逃，直到撞到分隔島才停下。（圖／記者洪靖宜翻攝）

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